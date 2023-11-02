российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 ноября 2023, 14:40 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума поддержала сохранение пособия по уходу за ребенком в случае досрочного выхода из декретного отпуска

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроекты о сохранении права родителей на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае досрочного выхода из декретного отпуска. Изменения вносятся в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также в Трудовой кодекс РФ.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документы подготовлены по поручению главы государства, что в итоге позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь – молодых мам.

«Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном, это связано с тем, что семье не хватает средств. По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребенком. Принятые сегодня ГД поправки позволят сохранить выплаты», – пояснил Володин.

При этом спикер Госдумы уточнил, что средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей. «Все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы, который ГД планирует рассмотреть во втором чтении 15 ноября», – добавил Володин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Скоро учить детей будет некому»: в Госдуме заявили о катастрофе с дефицитом школьных учителей / Политика Набиуллиной противоречит задачам Путина и суверенитету России – депутат Госдумы от «ЕР» / Госдума досрочно лишила полномочий двух депутатов / В Госдуме предложили отменить льготную ипотеку в ряде регионов / Госдума согласилась ввести ответственность для добровольцев за порчу военного имущества / Госдума досрочно лишит полномочий двух депутатов / Госдума поддержала увеличение военных пенсий / Негативные последствия: в Госдуме оценили повышение ключевой ставки ЦБ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Госдума,