Госдума поддержала сохранение пособия по уходу за ребенком в случае досрочного выхода из декретного отпуска

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроекты о сохранении права родителей на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае досрочного выхода из декретного отпуска. Изменения вносятся в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также в Трудовой кодекс РФ.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документы подготовлены по поручению главы государства, что в итоге позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь – молодых мам.

«Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном, это связано с тем, что семье не хватает средств. По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребенком. Принятые сегодня ГД поправки позволят сохранить выплаты», – пояснил Володин.

При этом спикер Госдумы уточнил, что средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей. «Все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы, который ГД планирует рассмотреть во втором чтении 15 ноября», – добавил Володин.

Москва, Мария Соколова

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