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Четверг, 2 ноября 2023, 17:52 мск

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Госдума разрешила властям Москвы эксперимент с тарифами на тепло

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла законопроект, который позволят властям Москвы самостоятельно устанавливать тарифы на отопление жилья. Как отмечается в пояснительной записке к документу, нововведение направлена на предотвращение значительного увеличения платы за ЖКХ, связанного с годовыми климатическими колебаниями и, как следствие, недопущения роста социальной напряженности.

Авторы инициативы обратили внимание, что в Москве начисление платежей населению за отопление производится равномерно в течение календарного года (по 1/12), исходя из объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме за предыдущий год. Между тем при действующем порядке расчетов за отопление у регионов отсутствует возможность сглаживания колебаний платы за отопление посредством определения подлежащего выставлению объема тепловой энергии, исходя не из одного предшествующего года, а за более длительный период.

«В Москве данный способ расчетов за отопление в условиях экстремально теплой зимы 2020 года и холодной зимы 2021 года привел к тому, что рост ежемесячного платежа за отопление, подлежащего выставлению к оплате населению в 2022 году, исходя из объемов тепловой энергии, использованной для нужд отопления в 2021 году, составил в среднем 25% по сравнению с 2021 годом, а по отдельным домам такой рост превысил 50%», – подчеркивается в документе.

Авторы законопроекта заверили, что нововведения устранят этот пробел – власти Москвы смогут корректировать начисление платы за тепло и исключить значительное увеличения платы за ЖКУ. Депутаты не исключают, что в случае успешности этого эксперимента новые правила будут распространены на все регионы.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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