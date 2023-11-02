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Четверг, 2 ноября 2023, 18:14 мск

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Вашингтон расширил антироссийский «черный список»

Фото: pixabay.com

Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкционных списков, в которые дополнительно включены более 30 россиян и иностранцев, а также почти 200 юридических лиц, в числе которых оказались банки и промышленные предприятия.

В частности, под американские рестрикции попали АФК «Система», «Арктик СПГ-2», Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа), а также банки – «Русский стандарт», «Хоум Кредит», «Почта Банк» и «Абсолют Банк». Также санкции касаются МГТУ им. Баумана.

При этом ограничения затрагивают компании из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других государств.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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