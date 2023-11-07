В ЛДПР решили, кому передать место Власова в Госдуме

Депутат Госдумы предыдущего созыва Василина Кулиева может занять место лишенного депутатского мандата от ЛДПР Василия Власова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава либерал-демократов Леонид Слуцкий сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«На мандат Василия Власова, лишенного депутатских полномочий, предлагаю бывшего – надеюсь и будущего – депутата Госдумы Василину Кулиеву, координатора нашего Забайкальского отделения, которая показала уникальные результаты (на выборах в сентябре), может быть не в цифрах, а в том, что было и что стало в Забайкальском отделении», – отметил Слуцкий.

Напомним, в 2011-2012 годах Кулиева была депутатом Госдумы шестого созыва от ЛДПР, в 2016 году стала депутатом Госдумы седьмого созыва. Однако в восьмой созыв на выборах в 2021 году не прошла.

На прошлой неделе Госдума в закрытом режиме приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Власова с 1 ноября 2023 года в связи с его отсутствием на заседаниях комиссии по регламенту. При этом сам депутат в комментариях для СМИ отмечал, что причиной лишения его мандата стали разногласия с руководством партии.

Москва, Мария Соколова

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