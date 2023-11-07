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Вторник, 7 ноября 2023, 15:56 мск

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В ЛДПР решили, кому передать место Власова в Госдуме

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы предыдущего созыва Василина Кулиева может занять место лишенного депутатского мандата от ЛДПР Василия Власова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава либерал-демократов Леонид Слуцкий сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«На мандат Василия Власова, лишенного депутатских полномочий, предлагаю бывшего – надеюсь и будущего – депутата Госдумы Василину Кулиеву, координатора нашего Забайкальского отделения, которая показала уникальные результаты (на выборах в сентябре), может быть не в цифрах, а в том, что было и что стало в Забайкальском отделении», – отметил Слуцкий.

Напомним, в 2011-2012 годах Кулиева была депутатом Госдумы шестого созыва от ЛДПР, в 2016 году стала депутатом Госдумы седьмого созыва. Однако в восьмой созыв на выборах в 2021 году не прошла.

На прошлой неделе Госдума в закрытом режиме приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Власова с 1 ноября 2023 года в связи с его отсутствием на заседаниях комиссии по регламенту. При этом сам депутат в комментариях для СМИ отмечал, что причиной лишения его мандата стали разногласия с руководством партии.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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