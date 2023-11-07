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Вторник, 7 ноября 2023, 15:56 мск

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В Госдуме назвали несправедливостью роуминг в новых субъектах РФ

Мобильный роуминг в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях несправедлив и его нужно отменить. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое обращение лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Наши граждане, к сожалению, вынуждены при пользовании связью, либо наши граждане, когда приезжают туда, включать роуминг, который мы ликвидировали для всех граждан РФ. Почему же граждане России из четырех новых субъектов должны страдать из-за такого поведения мобильных операторов?» – отметил политик на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Предлагаю председателю правительства рассмотреть этот вопрос и устранить эту несправедливость, чтобы никакого роуминга на новых территориях не было», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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