Куда движемся? «Единая Россия» в Госдуме отказалась начать процесс отмены ЕГЭ

Сегодня нижняя палата парламента большинством «Единой России» сняла с рассмотрения в первом чтении законопроект о сдаче единого госэкзамена (ЕГЭ) по желанию учащегося. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пленарном заседании Госдумы разгорелась серьезная дискуссия, в ходе которой поднимались проблемы снижения качества образования из-за навязанных Западом норм, а также уничтожение инженерного образования как основы технического прогресса.

В частности, представляя законопроект депутат от КПРФ Олег Смолин напомнил, что «ЕГЭ заимствован с Запада, причем в самой жесткой, примитивной форме». «Сейчас он, конечно, усовершенствован, но мы продолжаем придерживаться принципа и уверенности, что вреда от ЕГЭ больше, чем пользы… Получаются узкие специалисты по Козьме Пруткову – специалист подробен флюсу, полнота его односторонняя. В худшем случае, они становятся просто безграмотными в других областях… 35% опрошенных молодых людей считают, что Солнце – это спутник Земли. Думаю, что рано или поздно нам придется принимать решение… ЕГЭ должен быть приговорен к высшей мере», – заявил Смолин, подчеркнув, что такая аттестация «разрушает систему общего среднего образования».

В ответ замглавы комитета по просвещению, депутат от «Единой России» Алена Аршинова обосновала отклонение документа на основании того, что «ЕГЭ обеспечивает единство образовательного стандарта, преемственность основных образовательных программ, а также является госгарантией качества образования независимо от места проживания обучающихся и социального статуса их семей».

Тем не менее, внефракционный депутат Оксана Дмитриева со своей стороны призвала обратить внимание на задачи, которые стоят перед экономикой, и какое будущее ждет страну после 12 лет обязательного ЕГЭ. «Действительно, отсутствие среднего общего образования. В лучшем случае, выпускники знают 3-4 предмета, по которым нужно сдавать ЕГЭ. Следствия очевидны – выбираются ЕГЭ более легкие, меньше по физике, химии… а потом у нас проблемы, мы не можем набрать людей в инженерные вузы. Более того, если вдруг кто-то решит под конец в 10-11 классе, что все-таки пойдет на инженерно-техническую специальность или естественно-научную, он уже не может этого сделать, потому что он не знает этих предметов, он к ним не готовился. И очень ранняя профилизация, что всю нашу систему лишает гибкости. Почему мы так легко смогли перейти в перестройку? Откуда у нас появились программисты, экономисты, юристы? Они появились от инженеров, потому что инженерное образование универсальное… Теперь этого не будет. У нас уже этого нет», – подчеркнула она.

«Наконец, по главным предметам, которые вроде бы остались. Литература и русский. У нас нет русского устного и литературы, которая учила говорить. А вот разница между тем, как учили говорить тех, кто учил русский устный и литературу, и тех, кто не учил, а сдавал ЕГЭ, тоже можете убедиться на этой трибуне даже за сегодняшний день. Было очень иллюстративно. Математики фактически нет в том объеме, в котором средняя школа давала. В итоге у нас только профильная математика дает достаточный уровень, а все остальное непрофильная математика, это церковно-приходская школа, даже хуже. И куда мы движемся, к какому прогрессу инженерно-техническому? Нужно все эти проблемы изучать и менять», – пояснила Дмитриева.

При этом депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин со своей стороны напомнил о целях навязывания России ЕГЭ. «Система ЕГЭ предельно эффективна, просто не нужно путать цели. Четыре вещи делает система ЕГЭ. Первое – она дебилизирует поколение молодежи, люди лишаются способности мыслить вообще и даже воспринимать информацию. Я это вижу каждый день в Москве. Второе – происходит разрушение психики детей, потому что один год их натаскивают, извините, как зверей на сдачу ЕГЭ, а потом один год заново пытаются впихнуть в них в вузе всю школьную программу. Третье – создается новая индустрия, потому что ученые, которым не дает государство денег для жизни, получают возможность сосать эти деньги из родителей в виде так называемого репетиторства, если, конечно, есть коммерческая жилка. Наконец, четвертая цель – сознательно или нет, но разжигание межрегиональной и межнациональной розни, потому что мы прекрасно знаем, что за одни и те же знания в разных регионах люди получают разное количество баллов по ЕГЭ. И люди, которые не то, что по письменным, а устным русским не владеют и имеют 100 баллов по русскому, никого уже давно не удивляют», – констатировал парламентарий.

В этой связи, как отметил Делягин, нельзя в этом вопросе учитывать критерий удовлетворенности школьников существующей системой, потому что на примере своих родителей они «боятся любой отмены ЕГЭ, как изменения, которое точно будет к худшему».

В итоге законопроект был снят с рассмотрения в первом чтении после отказа депутатов от «Единой России» голосовать за него.

Москва, Мария Соколова

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