«Износ 100% уже многие годы»: в Госдуме раскритиковали главу Коми Уйбу за коммунальный коллапс в Воркуте

Жителям заполярной Воркуты нынешней зимой грозит отсутствие отопления и водоснабжения на фоне проблем в системе ЖКХ и бездействия главы республики Коми Владимира Уйбы и руководителя городской администрации Ярослава Шапошникова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил избранный от региона депутат Госдумы Олег Михайлов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, ситуация в коммунальном хозяйстве катастрофическая.

«Ситуация в городе Воркута складывается на протяжении десятилетий. Это ситуация с ветхостью Усинского водовода, который обеспечивает Воркуту водой, и в результате использования этой воды, тепловой энергией и так далее. Этот водовод находится на уровне износа 100% уже многие годы. Никаких мер ни местная, ни региональная власть в лице лица, которое сегодня занимает должность главы республики Коми Владимир Уйба, не предпринимается. В результате чего в случае перемерзания этого водовода или серьезных аварий город может полностью остаться без воды и тепла – это 60 тысяч жителей Воркуты, которых придется фактически каким-то образом оттуда в срочном порядке вывозить, потому что еще даже не наступили крепкие морозы северные, но уже сейчас произошло несколько аварий на этом Усинском водоводе», – пояснил Михайлов.

При этом парламентарий обратил внимание на «колоссальные проблемы» во всей коммунальной инфраструктуре Воркуты. «В прошлом году в декабре были аварийно разрушены канализационные сооружения и несколько недель неочищенные стоки из городской канализации просто текли в бассейн реки Печеры через систему малых рек и ручьев», – отметил он.

«Фактически в этом году мы можем столкнуться с тем, что Воркута может быть повергнута вот такой вот заморозке», – заключил Михайлов.

Напомним, Воркута – заполярный город в республике Коми. Усинский водовод в городе называют магистралью жизни. Его построили после зимы 1969 года, когда из-за промерзания реки, откуда производился водозабор, город оказался на грани замерзания. В новом веке аварии на водоводе происходили с регулярной периодичностью.

Москва, Мария Соколова

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