Госдума одобрила комплексное развитие территорий в ущерб россиянам

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который позволяет организациям, занятым комплексным развитием территорий (КРТ), самим принимать решение по их планировке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции высказались против введения такой нормы, поскольку такие нововведения позволяют изымать у граждан жилплощадь в пользу застройщиков при отсутствии механизма контроля со стороны надзорных органов.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Галина Хованская обратила внимание, что закон уже допускает переселение граждан «на выселки» из центра города, и такие случаи есть в Санкт-Петербурге. «Собственника надо уважать, особенно когда дом не аварийный и происходит изъятие с помощью программы комплексного развития. Вот тут все рыночные механизмы должны применяться, и максимум компенсации нужно определять. Мы, к сожалению, не сможем в первом чтении поддержать эту инициативу, а во втором посмотрим, как она будет выглядеть», – отметила она.

«Хочу напомнить, к нему (закону о КРТ) очень много было претензий в седьмом созыве (Госдумы), и должна была быть создана рабочая группа, которую так и не создали для доработки. Сказали, что нам не надо заниматься этими бюрократическими процедурами. Но это не бюрократическая процедура. Это жизнь, здоровье наших граждан, о которых мы в первую очередь должны заботиться. Иногда застройщики об этом забывают», – подчеркнула Хованская.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев со своей стороны также отметил, что в результате реализации программ КРТ «зачастую ущемленными оказываются граждане той территории, которая должна комплексно развиваться». «В Самаре массовые протесты, в том числе на моем избирательном участке, вызывает эта программа, потому что фактически она реализуется в интересах застройщиков, не в интересах улучшения жилищных условий или благоустройства территории. Складывается ситуация, когда муниципалитет признает пачками дома, которые аварийными не являются, аварийными и подлежащими сносу, и перед фактом ставят людей. Много узких мест в этой программе. В частности, в Самаре экспертизой домов занимается компания «Вира», в штате которой находится всего два человека, но они при этом умудряются 600 экспертиз в год сделать. При этом признают аварийными и подлежащими сносу не только обычные многоквартирные дома, но и дома, которые являются памятниками культуры, дома, к которых совсем недавно приобретались квартиры с участием материнского капитала, ипотеки. То есть банки делали оценку износа этого дома, которая была 40-50%, а тут вдруг оказывается больше 70%», – пояснил он.

«Достаточно проблематично гражданам отстаивать свои права, потому что сама процедура крайне не прозрачна. Поэтому при практическом запуске этого процесса в масштабах всей страны мы должны все-таки исходить из предоставления достоверности муниципалитетам. Надзорные органы – такие, как прокуратура – не могут здесь внятно наводить порядок, потому что у них нет своей собственной экспертной организации, которая может поставить под сомнение эти липовые экспертизы, которые пачками ложатся в муниципалитет, и муниципалитет потом через комиссии соответствующие межведомственные быстренько принимает эти решения», – уточнил Матвеев.

«Совершенно не правильно, когда вместо комплексного развития территорий, мы получаем просто новый бизнес наподобие того, как в Англии в период огораживания сгоняли людей с территорий, когда овечья шерсть стала дороже, чем люди. Вот то же самое сейчас земельные участки во многих наших городах становятся дороже тех людей, которые на этих участках живут. Это крайне не допустимо!» – заключил Матвеев.

Тем не менее законопроект был принят в первом чтении. Документ, в частности, уравнивает юрлиц, обеспечивающих реализацию решения о КРТ, и тех, с кем заключены договоры, в части самостоятельности принятия решений о подготовке документации по планировке территории. Допускается также возможность подготовки документации по планировке одновременно с подготовкой изменений в соответствующие программы, а ее утверждение до принятия таких изменений в данные программы. При этом общее собрание жильцов может решить вопрос исключения многоквартирного дома из программы КРТ только до дня принятия решения о проведении торгов на право заключения договора о КРТ.

Москва, Мария Соколова

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