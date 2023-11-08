«Ящик Пандоры»: Госдума решила узаконить посуточную аренду жилья в многоквартирных домах

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий собственникам сдавать в аренду жилое помещение в многоквартирном доме посуточно. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд депутатов высказались против новых норм, на которых настаивает Конституционный суд (КС), пояснив, что решение не учитывает вопросов безопасности как проживающих по соседству жильцов, так и связанных с террористической опасностью.

В частности, внефракционный депутат Оксана Дмитриева подчеркнула, что решение КС направлено «не в пользу граждан и во многом дезавуирует и нейтрализует с большим трудом проведенную норму о запрещении предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях». По ее мнению, разрабатывая законопроект, Минстрой РФ плохо изучил постановление КС. «Вы с точностью до наоборот ответили на мой вопрос по поводу того, какое различие между гостиничными услугами и краткосрочным наймом. К сожалению великому, в постановлении КС размещение рекламы в Интернете не рассматривается как достаточное доказательство того, что это предоставление гостиничных услуг. Хотя мы с вами все понимаем, что краткосрочный найм – это конечно предоставление гостиничных услуг», – констатировала Дмитриева.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Галина Хованская со своей стороны обратила внимание, что «восьмилетняя борьба сводится к нулю» и теперь жителям многоквартирного дома придется доказывать в суде, что им некомфортно от посуточной аренды по соседству. «Разговоры о том, что мы можем как-то запретить решением общего собрания, не проходят. Придется идти в суд и доказывать в соответствии с этим решением КС. Это чисто лоббистский документ. И я знаю, кто его пролоббировал. Вместо того, чтобы строить мобильные гостиницы, мы будем использовать жилые помещения и создавать абсолютно не комфортные условия для проживания всех граждан целого огромного дома. Дом стоит после этого на ушах. И уехать оттуда нельзя, потому что рыночная стоимость этих квартир падает моментально», – заявила она.

«Но самое первое… это безопасность. Вы думаете, я не работала с МВД? Да, они согласны, что надо провести некое совещание, обсудить. Но напоминаю, что, когда вы приезжаете в санаторий, пансионат, гостиницу, вы в первую очередь достаете паспорт и вас регистрируют по месту пребывания. Здесь (посуточной аренде квартиры) никакой регистрации нет. Она не предусмотрена. Это корень зла, потому что мы не знаем, кто рядом будет и что он привезет в своей сумке. Ведь у нас были ж в прошлом в Перми такие сюжеты, когда уезжали и взрывались дома. Это же было! Коллеги, в нынешней ситуации в нашей, вот это вопрос номер один – безопасность! Слишком серьезная ситуация, в которой мы сейчас живем, для того, чтобы позволять реализовывать такие решения… Даже президент не может отменить решение КС… Давайте попросим разъяснений от КС. Это же безобразие, что они сделали!», – заявила Хованская.

Не поддержал законопроект и депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, подчеркнув, что «целые бизнес-схемы работают, когда даже арендатор квартиры не видит владельца – все делается дистанционно».

Депутат от КПРФ Алексей Куринный считает, что единственно верным решением является непринятие данного законопроекта в окончательном чтении. «Напомню, что КС принял постановление, обязывающее предусмотреть механизм о выплате материнского капитала единственным отцам, которые приобрели своих детей путем суррогатного материнства. Мы даже приняли этот законопроект в первом чтении, а потом он аккуратненько исчез из повестки, и про него больше никто не вспоминает… Можно точно также отклонить этот законопроект – мы постановление КС выполним. Это будет самым правильным вариантом, потому что всё, что предлагается – найти сегодня эффективные механизмы прав собственника – оно не будет работать… Наша фракция проголосует против. Не надо открывать этот ящик Пандоры», – заключил Куринный.

Тем не менее, законопроект был принят в первом чтении. Документ был разработан правительством в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от 23 марта 2023 года № 9-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 17 Жилищного кодекса РФ в связи с жалобой гражданина». В жалобе оспаривалась конституционность нормы, которая не позволяет сдавать жилье в многоквартирном доме в краткосрочную аренду от одних до нескольких суток. В связи с этим в Жилищный кодекс РФ вносятся новые нормы, согласно которым собственник вправе предоставить во владение или пользование свое жилье гражданам, в том числе, на основании договора краткосрочного найма при условии соблюдения законных прав и интересов соседей, а также правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»