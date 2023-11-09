Беспрецедентная глупость: в Госдуме отреагировали на заявление оренбургского министра Пахомова о вредности повышения зарплат учителей

Заявление министра образования Оренбургской области Алексея Пахомова о необходимости сохранения для учителей низкой зарплаты является глупым и требует коррекции его карьерной траектории. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, это не первое подобное заявление чиновника, что требует соответствующих мер от министерства просвещения РФ и Рособрнадзора.

«Когда региональные власти допускают такие выражения, как министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов, который объяснил медленный рост зарплат учителей в регионе тем, что в противном случае в профессию пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть такое призвание – учить детей. Такой подход абсолютно глупый», – констатировал Чернышов.

Политик напомнил, что сам был избран в Госдуму с должности замглавы Рособрнадзора и знаком с реальной ситуацией в Оренбургской области. «Никогда на первых местах, к сожалению, управление системы образования Оренбургской области не было, и это вполне объяснимо таким подходом к учителям, детям, родителям… Поэтому мы обращаемся сегодня и к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву, и к министру просвещения Сергею Кравцову в одной просьбой – Кравцову отозвать согласование на назначение данного министра, а Музаеву проверить систему образования Оренбургской области в целом, потому что такие заявления являются беспрецедентно негативно влияющими на школьное, дошкольное, профессиональное образование в регионе и в целом на мотивацию учителя приходить работать с детьми. Это тяжелый, героический труд», – подчеркнул Чернышов.

«Самый главный факт, что это не первое подобное высказывание министра. Недавно сравнивая систему бюджетной обеспеченности, он говорил о том, что зарплаты в регионе очень высокие у учителей. Ему оппонировал региональный глава Росстата, сказав о том, что учителя и их оплата труда сегодня находятся на одном из последних мест в регионе. Поэтому будем разбираться. Просим создать комиссию, чтобы оценить и этические высказывания данного министра, и ориентировать его дальнейшую карьерную траекторию», – заключил вице-спикер Госдумы.

Москва, Мария Соколова

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