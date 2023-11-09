Скандал! В новом учебнике Мединского по истории России нашли западный миф о Катыни

Данные нового учебника истории о Катынской трагедии не соответствуют действительности, как и постановление Госдумы от 2010 года, и наносят серьезный ущерб интересам и репутации России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Иванов сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. В этой связи спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу для анализа ситуации.

В частности, Иванов обратил внимание, что в новый учебник истории под редакцией Владимира Мединского «попала геббельсовская версия о том, что расстрел 22 тысяч польских военнослужащий в Катыни, это дело рук НКВД СССР».

«Еще Нюрнбергским трибуналом на основании многочисленных свидетельств, проведенных специальной комиссией Бурденко и даже польскими судебно-медицинскими экспертами, в конце концов, самими солдатами зондеркоманды, производившими расстрел, было убедительно доказано, что именно немцы расстреляли поляков под Катынью. Учителей и нас возмущает тот факт, что будущее поколение россиян, не знающих историю, будут изучать ее по лекалам Геббельса, Аллана Даллеса и других русофобов, понуждающих русских склонять головы и каяться за несовершенные преступления. Нам, потомкам советских воинов, победивших фашизм, снова пытаются вменить равную ответственность с Гитлером за развязывание Второй мировой войны», – констатировал парламентарий.

Иванов также пояснил, что все современные документы, опровергающие выводы Нюрнбергского трибунала, изобилуют «огромным количеством смысловых и орфографических ошибок, а также ошибок в оформлении, недопустимых для такого уровня документов». «Есть достаточно веские основания утверждать, что эти фальшивые документы были изготовлены в начале 90-х годов по инициативе ельцинского окружения. Ни во время войны, ни в первые послевоенные годы, ни у кого не было сомнения в том, что это преступление нацистской Германии. А как же иначе? Если пули в телах немецкие, гильзы немецкие, даже шпагат, которым были связаны руки убитых не производился в Советском союзе, а только в Германии. В 2012 году Европейский суд по правам человека принял решение – Россия не несет ответственности за массовый расстрел прольских офицеров в Катыни. В обвинительном заключении Нюрнбергского трибунала зафиксировано однозначно, Катынь – преступление фашистов», – подчеркнул депутат.

«В выпуске влиятельнейшей американской газеты «Нью-Йорк таймс» 29 июня 1945 года на второй полосе была опубликована небольшая заметка под сенсационным заголовком. Она называется так: «Истории с катынскими могилами объявлена жестоким мошенничеством», в котором говорится, что история с массовыми захоронениями Катыни, которая вызвала мировую сенсацию два года назад, была пропагандистским трюком, инсценированным Геббельсом и Риббентропом, чтобы вызвать раскол между Россией и ее западными союзниками. Там сообщается, что Шелленберг, который попал в плен к западным (союзникам), дал показания о том, что – цитирую – 12 тысяч тел были вывезены из немецких концлагерей, одеты в польскую форму, чтобы они выглядели как польские офицеры. Хочу напомнить, что инсценировка резни в Буче, которая произошла совсем недавно, по сути, мало чем отличается от провокационных операций, организованных маньяками из СС», – заявил Иванов.

«Летом этого года на заседании Госдумы я уже поднимал вопрос о необходимости отмены постановления Госдумы №45045 о Катынской трагедии и ее жертвах, принятого 26 ноября 2010 года – отменить, как документа, принятого в конкретной политической ситуации без учета существовавших на тот момент фактов, без достаточных правовых оснований… В настоящее время, когда Польша ведет откровенную враждебную России политику, это постановление можно считать устаревшим, не соответствующим современным политическим реалиям и утратившим в нынешних условиях всякий смысл и значение. Более того, наносящим серьезный ущерб интересам и репутации РФ в условиях жесткой информационной прокси войны Запада против нашей страны», – полагает Иванов.

Комментируя это выступление, Володин предложил сформировать рабочую группу во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым, включив в нее представителей всех фракций, комитеты по международным делам, по безопасности и по культуре. «Тогда мы могли бы проработать со своей стороны этот вопрос, запросив информацию в архивах, подключив Военно-историческое общество, Историческое общество, профильное министерство, дальше уже проинформировать депутатов с тем, чтобы сделать последующие шаги, но основываясь на проработке вопроса и открывшихся новых обстоятельствах, о которых вы говорили», – отметил он.

«Мы уважаем свою историю. И там, где какие-то были совершены ошибки, их стараемся объективно оценить. Если видим, что этой объективности нет, тогда нам надо к этому возвращаться, переосмысливать, делать выводы», – заключил Володин.

Считается, в 1940 году недалеко от Катыни были убиты 4 тысячи пленных польских офицеров, оказавшихся в СССР после начала Второй мировой войны. В этом месте также были захоронены советские граждане, расстрелянных в ходе политических репрессий, и убитые фашистами в 1943 году военнопленные. В 2000 году там был открыт мемориал.

В 2010 году Госдума приняла постановление, в котором выражала «сочувствие всем жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким», а также признавала, что уничтожение польских граждан на территории СССР во время Второй мировой войны стало актом произвола тоталитарного государства.

Москва, Мария Соколова

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