Денег опять «нет»?! В Госдуме раскритиковали правительство за очередную «заморозку» советских вкладов

Сегодня нижняя палата российского парламента в окончательном чтении продлила до 1 января 2027 года приостановку компенсации советских вкладов, внесенных в Сбербанк до 20 июня 1991 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции вновь высказались против, подчеркнув, что при нынешней политике правительства РФ денег не будет никогда на фоне 3-триллионной прибыли банковского сектора.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов выразил сожаление, что члены кабинета министров не знают молитвы «Отче наш». «Помните, как в главной молитве: «и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим». Вот эту молитву «Отче наш», к сожалению, представители правительства не знают, не читают, иначе они бы в 20-й раз не выходили с предложением приостановить действие закона 21 ФЗ, отложить до 1 января 2027 года. Это о долге существенном, огромном долге перед вкладчиками Сбербанка СССР. Государство осталось в неоплаченном долгу, и 20 лет – приходите завтра, послезавтра, может быть, что-то найдем для того, чтобы рассчитаться с государственным долгом», – констатировал он.

«Сегодня сложная ситуация и неоткуда взять – мы этому не верим. В очередной раз за будем голосовать против. Для справки, 3 трлн рублей в сложные времена санкций, блокад, военной операции, 3 трлн прибыль банкиров. А денег нет. Конечно, при таком отношении, потакании этим якобы воротилам бизнеса банковского их не будет никогда. Не говорю уже про то, что есть акции других госкомпаний. Тот же Сбербанк – ну нет денег, хорошо, – акции есть, другие богатства страны есть, начиная с земли. Огромное количество земли. Почему землю этим людям, которым вы должны 20 лет, не предложить хотя бы для того, чтобы построить свой дом… Нет… земли нет, ничего нет… Это большой грех, уважаемые авторы этого закона, рано или поздно придется ответить», – заявил Нилов.

Напомним, закон о гарантиях государства по восстановлению и обеспечению сохранности советских сбережений был принят в 1995 году. С 2003 года «заморозка» компенсаций продлевается ежегодно «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля», который необходим для перевода сбережений в долговые обязательства РФ.

«Федеральные законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и порядок их обслуживания, не приняты. При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимых на их погашение, в 2024 году – 61,8 трлн рублей, в 2025 году – 64,2 трлн рублей, в 2026 году – 66,8 трлн», – говорится в пояснительной записке к документу.

При этом комитет Госдумы по финансовому рынку в своем заключении в очередной раз рекомендовал правительству РФ разработать необходимый для решения проблемы законопроект и отчитаться о неисполнении предыдущих рекомендаций.

Москва, Мария Соколова

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