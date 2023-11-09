«Политический сигнал»: вступление Украины в ЕС как информационная завеса

Вопрос вступления Украины в ЕС так и останется медийной волной, которая является лишь сигналом для США о лояльности Евросоюза. Как считает политолог Юрий Баранчик, проект «старой Европы» только подогревает интерес к теме активным сопротивлением восточной части ЕС на фоне сокращения дотаций из Брюсселя.

Эксперт обратил внимание, что Восточная Европа в лице Венгрии и Польши уже заявила о категорическом отказе рассматривать проект вступления Украины в ЕС, и реальных шансов для Киева не просматривается. По его оценке, в этой ситуации это «вступление» может так и остаться информационной волной в ЕС, направленной исключительно для подтверждения заданного из США курса.

«(Глава Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен уверена, что Киев успешно реформируется до марта 2024 года. Хотя перечень того, что Киеву надо сделать, состоит из полутора десятка непростых задач… Зачем ЕС вообще поднимать медийную волну о приеме Украины и Молдавии? Если денег на всех уже мало, убедить Восточную Европу будет непросто, а весь пакет требований ЕС Киев не сможет реализовать в указанные сроки технически и понятийно? Украина без коррупции – это как вообще?» – констатировал Баранчик в своем телеграм-канале.

«Очевидную причину называют евроСМИ: заявление о приеме (Украины) – это политический сигнал на фоне опасений, что поддержка со стороны США колеблется, и вообще – Ближний Восток и Китай. Ну а раз это сигнал, то вступать в ЕС Украина может, как и раньше, бесконечно долго. С учетом льющихся со всех сторон инсайдов о том, что весной Зеленского через колено будут склонять к мирным переговорам – такое совпадение может быть неслучайным. А украинцам Киев сможет оправдать потерю трети страны реальной европерспективой и избавлением от генетически-некачественных бывших сограждан», – заключил Баранчик.

Москва, Мария Соколова

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