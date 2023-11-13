«Без суда и следствия…» В Госдуме заявили о необходимости замены ключевых чиновников правительства и Банка России

В России нужно уволить всех министров и их замов во всей системе госуправления, включая Минфин и Банк России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил политолог, секретарь президиума центрального совета «Справедливой России – За правду» Александр Казаков сегодня на «круглом столе» в Госдуме по совершенствованию госполитики в сфере образования. По его оценке, представители власти, которые 30 лет занимались разрушением, не могут возродить, в том числе, качественную систему образования.

«Когда слышу выступления чиновников, депутатов по поводу необходимых изменений в системе образования, всегда возникает один и тот же образ – это здание из 23 этажей, исходя из года. И вот забрались мы на 23 этаж и смотрим – стена кривая, окон нет, потолок прохудился и всем миром начинаем ремонт… Стою снаружи, на эту имитацию бурной деятельности смотрю, а у здания фундамент треснул. Да его вообще нет, этого фундамента. Мы его сломали за 30 лет, а теперь без фундамента там, наверху, ремонт делаем», – отметил Казаков.

Политолог обратил внимание, что это «кривое здание» строили те же самые люди, которым сейчас предлагают его перестраивать. «Представьте себе, человек взрослый с образованием на должности при зарплате, а если чиновник, ещё и с ответственностью за то, что он натворил вчера и позавчера… Ему оно кажется прямым, у него оптика такая – «болонская»… Чтобы вернуть нормальные школу и образование, надо снять с должностей всех тех, кто это внедрил. Снять министра, всех его заместителей и всех директоров департаментов… Это первое, что нужно сделать. Я уж не говорю, что то же самое нужно сделать с Центробанком, Минфином – много где, но начать надо отсюда», – заявил Казаков под аплодисменты зала.

«Вот то, что «искарежили», надо вернуть. Но ничего этого нельзя сделать при дефиците концептуальности. Задайте вопрос любому министру про образ нормальной школы. Он не расскажет. Концепции в голове нет. И дефицит концептуальности у нас во всем, и в политике, в том числе. Ну, уж в образовании это просто катастрофа… В 1920-е годы педологи разрушили русскую систему образования до основания. Там впервые появились тесты, от диктантов отказались, потому что диктатура – однокоренные слова, от проверочных занятий – обнулили полностью. К 30-му году наша страна подошла к сегодняшнему состоянию… После этого семь лет отдельными блоками шло восстановление системы образования в нашей стране с опорой на нашу национальную традицию. Последним постановлением «педология» была объявлена лженаукой. Педология зародилась в учении Фрейда. Ее применили к детям. Чего ж вы удивляетесь, что сейчас на Западе Содом и Гоморра?!..» – пояснил политолог, уточнив, что как только контроль со стороны государства исчез, педологи «возродились, как сейчас на Украине бандеровцы, и с 90-х годов руководят у нас реформами образования».

При этом Казаков подчеркнул, что на Западе самая лучшая элитарная школа создана по лекалам, идентичным советской системы образования. «Они там написали то же самое, что написано здесь – и про духовность, и даже про приусадебный участок и уроки труда. Это на Западе сегодня элитарная школа. А мы её «профукали», а она у нас была. Поэтому не реформировать надо, а восстанавливать. Новая нормальность – это слова, за которые нужно сажать в тюрьму сразу без суда и следствия», – заключил Казаков.

Москва, Мария Соколова

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