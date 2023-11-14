российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 ноября 2023, 14:17 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума повысила выплаты к пенсии по старости и военным пенсиям

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательном чтении два законопроекта, которые предполагают повышение пенсий по старости, в том числе, так называемы военные.

В частности, с 2024 года будет увеличен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности с нынешних 7, 5673 до 8,1349 тысяч рублей, что приведет к увеличению выплат на 7,5%.

Также повышена стоимость одного коэффициента при расчете размера страховой пенсии. С 2024 года он составит 133,1 рубль против 123,8 рублей в этом году.

Кроме того, был принят законопроект в части военных пенсий, который увеличивает с 1 октября 2024 года размер понижающего коэффициента на 3,85% от денежного довольствия до 89,32%. В этом году он составляет 85,47%. Планируется, что новая норма позволит увеличить реальный размер этих выплат на 4,5%.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Центробанку абсолютно всё равно…» В Госдуме настаивают на отставке Набиуллиной / «В приоритете»: Госдума решит проблему «наливаек» в жилых домах / «Без суда и следствия…» В Госдуме заявили о необходимости замены ключевых чиновников правительства и Банка России / «Крест Чубайса» и ошибочные прогнозы: в Госдуме обвинили Минэкономразвития РФ в антигосударственной позиции в энергетике / Газа выпустила 85 россиян, в Конгрессе решили отдать Киеву активы Москвы, 100 тысяч приморцев остались без света – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Услуги такси в России будут и дальше дорожать – прогноз депутата Госдумы / Денег опять «нет»?! В Госдуме раскритиковали правительство за очередную «заморозку» советских вкладов / В России появится публичный реестр злостных неплательщиков алиментов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Экономика, Госдума,