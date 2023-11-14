Госдума повысила выплаты к пенсии по старости и военным пенсиям

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательном чтении два законопроекта, которые предполагают повышение пенсий по старости, в том числе, так называемы военные.

В частности, с 2024 года будет увеличен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности с нынешних 7, 5673 до 8,1349 тысяч рублей, что приведет к увеличению выплат на 7,5%.

Также повышена стоимость одного коэффициента при расчете размера страховой пенсии. С 2024 года он составит 133,1 рубль против 123,8 рублей в этом году.

Кроме того, был принят законопроект в части военных пенсий, который увеличивает с 1 октября 2024 года размер понижающего коэффициента на 3,85% от денежного довольствия до 89,32%. В этом году он составляет 85,47%. Планируется, что новая норма позволит увеличить реальный размер этих выплат на 4,5%.

Москва, Мария Соколова

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