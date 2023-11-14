Госдума обратилась в Генпрокуратуру и правительство из-за кризисной ситуации с Волгой и Доном

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла обращения в правительство и Генеральную прокуратуру в связи с обмелением рек бассейна Волги и Дона. Депутаты предлагают создать комиссию, которая проверит законность строительства в пределах береговой полосы.

В частности, в обращении к правительству отмечается, что «изменение объемов стока по сезонам года привело к сокращению поступления воды в период половодья в Волго-Ахтубинскую пойму и в дельту реки Волги» привело к нарушению условий нереста обитающей в Волге рыбы, снижению ее численности.

«В условиях длящегося маловодья указанные проблемы сопровождаются существенным падением уровня воды как в водохранилищах, так и на незарегулированных участках русла реки Волги, появились проблемы обеспечения проектных судоходных глубин и гарантированной работы водозаборов», – подчеркивается в обращении Госдумы.

В обращении в Генеральную прокуратуру РФ депутаты отметили необходимость проведения проверочных мероприятий по законности размещения объектов капитального строительства в границах береговых полос и зон затопления в бассейне реки Волги, а также оценки работы местных властей по устойчивому обеспечению населения водой.

Москва, Мария Соколова

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