российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 ноября 2023, 14:51 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума обратилась в Генпрокуратуру и правительство из-за кризисной ситуации с Волгой и Доном

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла обращения в правительство и Генеральную прокуратуру в связи с обмелением рек бассейна Волги и Дона. Депутаты предлагают создать комиссию, которая проверит законность строительства в пределах береговой полосы.

В частности, в обращении к правительству отмечается, что «изменение объемов стока по сезонам года привело к сокращению поступления воды в период половодья в Волго-Ахтубинскую пойму и в дельту реки Волги» привело к нарушению условий нереста обитающей в Волге рыбы, снижению ее численности.

«В условиях длящегося маловодья указанные проблемы сопровождаются существенным падением уровня воды как в водохранилищах, так и на незарегулированных участках русла реки Волги, появились проблемы обеспечения проектных судоходных глубин и гарантированной работы водозаборов», – подчеркивается в обращении Госдумы.

В обращении в Генеральную прокуратуру РФ депутаты отметили необходимость проведения проверочных мероприятий по законности размещения объектов капитального строительства в границах береговых полос и зон затопления в бассейне реки Волги, а также оценки работы местных властей по устойчивому обеспечению населения водой.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума повысила выплаты к пенсии по старости и военным пенсиям / «Центробанку абсолютно всё равно…» В Госдуме настаивают на отставке Набиуллиной / «В приоритете»: Госдума решит проблему «наливаек» в жилых домах / «Без суда и следствия…» В Госдуме заявили о необходимости замены ключевых чиновников правительства и Банка России / «Крест Чубайса» и ошибочные прогнозы: в Госдуме обвинили Минэкономразвития РФ в антигосударственной позиции в энергетике / Газа выпустила 85 россиян, в Конгрессе решили отдать Киеву активы Москвы, 100 тысяч приморцев остались без света – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Услуги такси в России будут и дальше дорожать – прогноз депутата Госдумы / Денег опять «нет»?! В Госдуме раскритиковали правительство за очередную «заморозку» советских вкладов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Госдума,