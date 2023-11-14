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Вторник, 14 ноября 2023, 15:09 мск

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Госдума уточнила условия получения материнского капитала – только для граждан РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, согласно которому материнский капитал с 2024 года будет выплачиваться только гражданам РФ при условии, что ребенок является российским гражданином по рождению.

Документ устраняет разночтения в действующих законах. «Предлагается установить, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство РФ на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства», – говорится в пояснительной записке к документу.

В законопроекте уточняется, что жители новых регионов РФ имеют право на материнский капитал независимо от сроков приобретения ими российского гражданства.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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