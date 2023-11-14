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Вторник, 14 ноября 2023, 16:54 мск

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Госдума сняла ограничения на страховые выплаты фактическим воспитателям погибших бойцов

Сегодня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о страховых выплатах всем без исключения фактическим воспитателям погибших бойцов.

«Сегодня рассчитывать на поддержку государства могут лишь родственники, потерявшие своих близких в зоне СВО после 14 июля 2022 года. Данная инициатива устраняет правовой пробел и уравнивает в правах всех фактических воспитателей», – пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Нормы, согласно которым воспитатели вошли в число выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели застрахованного лица, будут также распространены на период с 11 августа 2020 года по 14 июля 2022-го.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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