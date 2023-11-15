«Ничего хорошего не будет…» В Госдуме заговорили о необходимости визового режима с государствами Центральной Азии

Проблема роста преступности с участием мигрантов в России не решится без введения визового режима со странами Центральной Азии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, патент для мигрантов является фикцией, и его следует заменить разрешением на работу.

«Вносим в Госдуму законопроект об отмене патента для мигрантов. Сегодня это фикция. Покупают патент, стоимость разная в зависимости от субъекта РФ. В Подмосковье и в Москве это 6,6 тысяч, где-то 2,5 тысячи. Многие покупают этот патент, не собираясь ни дня работать. И они не работают, и можно только догадываться, чем они тут занимаются. А когда мы читаем увеличение криминальной хроники со стороны мигрантов, понятно, чем они тут в основном занимаются», – подчеркнул Миронов.

Политик полагает, что разрешение на работу поможет вести более прозрачный учет приезжих. «При получении разрешений обязательно фотографирование и отпечатки пальцев. И при этом обязательно работодатель оформляет в соответствии с российским законом, и в том числе, с их зарплаты отчисляются необходимые налоги, прежде всего, налог на доходы физлиц в 13%. Вот тогда государство, по крайней мере, будет получать значительно бОльшие деньги, чем те самые несчастные деньги за патент», – пояснил лидер «эсеров».

«А самое главное – будет порядок. И мы четко будем понимать, кто находится на территории РФ и для чего находится. В целом, эта проблема незаконной миграции и нахождения мигрантов, и рост преступности с их стороны принуждает нас к необходимости постоянно вносить инициативы на эту тему. И еще раз напомню, что в конечном итоге без решения вопроса о введении визового режима со странами Центральной Азии у нас ничего хорошего в обозримом будущем не будет», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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