«Лежачая» экономика и деградация: часть думской оппозиции отказалась поддерживать во втором чтении проект бюджета на 2024-2026 годы

Рассмотрение проекта федерального бюджета во втором чтении показывает, что финансовый план правительства направлен не на развитие экономики и социальной сферы, а стимулирует деградацию и разорение регионов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие заявление прозвучали на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы со стороны представителей КПРФ и «Справедливой России – За правду» – фракции не будут поддерживать данный документ.

В частности, лидер «эсеров» Сергей Миронов подчеркнул, что считает этот вопрос принципиальным. «Мы будем голосовать против бюджета во втором чтении. Будем голосовать против утверждения бюджета Фонда обязательного медстрахования и Фонда социального и пенсионного. Это принципиальная наша позиция. Вы знаете, что мы готовили альтернативный бюджет. Он, к сожалению, не нашел поддержки у депутатов, но в рамках принятых параметров наша фракция подготовила поправки, которые сегодня будут рассматриваться. К сожалению, с большой долей вероятности нужно ожидать, что они тоже будут отклонены», – отметил Миронов.

Депутат от КПРФ Николай Арефьев со своей стороны заявил, что проект бюджета не стимулирует развитие экономики и социальной сферы. «Наша лежачая экономика, да еще спецоперация, и рост экономики 2-3% это не тот рост, который нам нужен. Нужен рост сегодня 10-15%, и это вполне реально, потому что, сами посудите, китайская экономика в 16 раз больше нашей, но у нее рост 6%, а мы удовлетворяемся 1,5-2% и говорим – это замечательный рост. Нет, это не рост. К сожалению, бюджет стимулировать рост экономики не собирается. При этом как будет выживать экономика – собственных средств у предприятий нет, зарубежные кредиты взять невозможно, ключевая ставка подняла кредиты внутри страны до такой степени, что взять их тоже невозможно. Ну и бюджет отказывается помогать экономике. Каким образом она будет выживать?» – подчеркнул он.

«Может, за счет региональных бюджетов – там как-то можно будет поднять экономику? Но нет. Если взять консолидированный бюджет страны, то в бюджетной системе регионы занимают всего 34% доходов. А ведь по Бюджетному кодексу у нас положено доходы в стране делить 50 на 50. Если оттуда вычесть доходы города Москвы, то получается 27% всего. Извините, на 27% доходов наши регионы не выживут, потому что сегодня из федерального бюджета сокращаются трансферты для помощи регионам… Практически четвертая часть помощи из федерального бюджета сокращается. Это значит, придется сокращать детсады, школы, больницы, поликлиники – то есть всю социальную сферу. Это бюджет не развития ни экономики, ни социальной сферы. Это бюджет деградации. Поэтому наши поправки надо принимать, иначе наши регионы пойдут на разорение», – заключил Арефьев.

Москва, Мария Соколова

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