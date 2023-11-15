Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на ближайшую трехлетку

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. К предложенному министерством финансов РФ документу было внесено более 900 поправок.

В ходе обсуждения документа было принято 768 изменений, 132 поправки были отклонены, остальные были отозваны. В общей сложности по принятым изменениям было перераспределено около 7 трлн рублей.

В частности, планируется, что на развитие Калининградской области будет направлено 72,9 млрд рублей, что соответствует поручению президента РФ Владимира Путина. Принята также поправка, которую в ходе обсуждения назвали именем Валентины Терешковой. По ее инициативе на поддержку Центра подготовки космонавтов будет выделено 5 млрд рублей.

Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, на 138 млрд рублей увеличено финансирование ключевых направлений социальной политики, развития промышленности, обеспечение технологического суверенитета, образования и науки.

В итоге за принятие документа проголосовало 328 депутатов, против – 78, один парламентарий воздержался. Во время брифинга перед рассмотрением проекта бюджета во втором чтении фракция КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» заявили, что не будут поддерживать документ, назвав его «бюджетом деградации».

Третье чтение проекта бюджета запланировано на 17 ноября.

Напомним, в первом чтении были утверждены основные параметры бюджета на следующую трехлетку. Доходы запланированы в размере 35,07 трлн рублей в 2024 году, 33,55 трлн рублей в 2025 году и 34,05 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,38 трлн рублей и 35,59 трлн рублей соответственно. Дефицит составит 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,54 трлн рублей в 2026 году. Рост ВВП прогнозируется в 2024-2025 годах на 2,3%, в 2026 году – на 2,2%. Уровень инфляции ожидается в 2024 году 4,5%, в 2025 году – 4%, в 2026 году – 4%. Объем Фонда национального благосостояния на начало года 2024 года будет составлять 6,8% ВВП, к 2025 году – 5,9% ВВП, на начало 2026-го – 6,4% ВВП.

Москва, Мария Соколова

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