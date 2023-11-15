Проект бюджета ФОМС на предстоящую трехлетку утвержден во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024-2026 годы. К документу поступила только одна поправка, которая была отклонена большинством голосов.

Планируется, что общий объем доходов бюджета фонда на 2024 год составит 3,739 трлн рублей, на 2025 год – 3,932 трлн рублей, на 2026 год – 4,192 трлн рублей. «Основным источником доходов бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2024 году 85%, в 2025 году – 85,9%, в 2026 году – 86%. Размер страховых взносов на ОМС запланирован на 2024 год в сумме 3 189,6 млрд рублей, на 2025 год – 3 378,7 млрд рублей, на 2026 год – 3 607,0 млрд рублей», – отмечается в пояснительной записке.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2024 год планируются в размере 486,6 млрд рублей, на 2025 год – 504,3 млрд рублей, на 2026 год – 526,2 млрд рублей.

Планируется, что подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС на 2024 год составит 17,9325 тысяч рублей, на 2025 год – 19,1753 тысяч, на 2026-й – 20,4569 тысяч рублей в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

На оказание высокотехнологичной медпомощи вне базовой программы ОМС в бюджете фонда планируются целевые средства на 2024 год – 131,3 млрд рублей, на 2025-й – 137,6 млрд, на 2026 год – 144 млрд рублей.

Межбюджетные трансферты из Фонда пенсионного и социального страхования на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни в 2024 году составят 12,6 млрд рублей, в 2025-м – 12,4 млрд, в 2026 году – 12,3 млрд рублей с учетом прогнозируемого уровня рождаемости.

Объем дефицита бюджета фонда на 2024 год составит 147,085 млрд рублей, на 2025 год – 33,838 млрд рублей, на 2026 год – 18,163 млрд рублей.

Москва, Мария Соколова

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