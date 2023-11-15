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Среда, 15 ноября 2023, 17:23 мск

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Проект бюджета ФОМС на предстоящую трехлетку утвержден во втором чтении

Фото из архива официального сайта Госдумы РФ

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024-2026 годы. К документу поступила только одна поправка, которая была отклонена большинством голосов.

Планируется, что общий объем доходов бюджета фонда на 2024 год составит 3,739 трлн рублей, на 2025 год – 3,932 трлн рублей, на 2026 год – 4,192 трлн рублей. «Основным источником доходов бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2024 году 85%, в 2025 году – 85,9%, в 2026 году – 86%. Размер страховых взносов на ОМС запланирован на 2024 год в сумме 3 189,6 млрд рублей, на 2025 год – 3 378,7 млрд рублей, на 2026 год – 3 607,0 млрд рублей», – отмечается в пояснительной записке.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2024 год планируются в размере 486,6 млрд рублей, на 2025 год – 504,3 млрд рублей, на 2026 год – 526,2 млрд рублей.

Планируется, что подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС на 2024 год составит 17,9325 тысяч рублей, на 2025 год – 19,1753 тысяч, на 2026-й – 20,4569 тысяч рублей в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

На оказание высокотехнологичной медпомощи вне базовой программы ОМС в бюджете фонда планируются целевые средства на 2024 год – 131,3 млрд рублей, на 2025-й – 137,6 млрд, на 2026 год – 144 млрд рублей.

Межбюджетные трансферты из Фонда пенсионного и социального страхования на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни в 2024 году составят 12,6 млрд рублей, в 2025-м – 12,4 млрд, в 2026 году – 12,3 млрд рублей с учетом прогнозируемого уровня рождаемости.

Объем дефицита бюджета фонда на 2024 год составит 147,085 млрд рублей, на 2025 год – 33,838 млрд рублей, на 2026 год – 18,163 млрд рублей.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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