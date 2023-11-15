Госдума одобрила проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2024-2026 годы

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении проект бюджета Фондов пенсионного и социального страхования в РФ на предстоящие три года.

Планируется, что общий объем доходов бюджета фонда в 2024 году составит 16,019 трлн рублей, из которых 15,922 трлн не связаны с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. Общий объем расходов запланирован на уровне 16,178 трлн рублей, без накопительной части -16,125 трлн рублей. Дефицит бюджета фонда в 2024 году составит 158,79 млрд рублей. Объем профицита бюджета фонда в части формирования накопительной пенсии составит 43,987 млрд рублей. Объем дефицита без накопительной части пенсий составит 202,778 млрд рублей.

Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению составит с 1 апреля 2024 года 7,5%, в 2025 году – 9,5%, в 2026 году – 10,3%. В части страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней индексация запланирована с 1 января 2024 года на 7,5%, в 2025 году: с 1 февраля – на 4,5%, с 1 апреля – на 2,2%, в 2026 году: с 1 февраля 4%, с 1 апреля 2,3%.

Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам за 2024 год вырастет с 21,777 тысяч рублей до 23,245 тысяч. Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января 2024 года составит 133,05 рубля, с 1 апреля 2025 года – 142,1 рубля, с 1 апреля 2026 года – 151,18 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии с 2024 года планируется в размере 8,135 тысяч рублей.

Размер материнского капитала при условии, что право на дополнительные меры господдержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения или усыновления первого ребенка с 1 января 2020 года, будет составлять в 2024 году 630,968 тысяч рублей, в 2025 году – 659,361 тысяч, в 2026 году – 685,736 тысяч рублей.

При рождении или усыновлении второго, третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2020 года, при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло, маткапитал в 2024 году составит 833,8 тысячи рублей, в 2025 году – 871,321 тысячи, в 2026 году – 906,174 тысячи рублей.

Москва, Мария Соколова

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