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Четверг, 16 ноября 2023, 16:09 мск

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Госдума утвердила повышение минимальной зарплаты россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. В соответствии с документом в следующем году МРОТ составит 19 242 рубля.

Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина. После вступления закона в силу заработная плата вырастет у 4,8 млн россиян. Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.

Представители парламентской оппозиции настаивали, чтобы МРОТ был увеличен более существенно. В частности, заявлялось о необходимости повышения, как минимум, до 30-35 тысяч рублей и более – с учетом постоянно растущей инфляции на основные продукты питания выше уровня, который показывает Росстат.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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