Госдума согласилась повысить зарплаты военным и правоохранителям

В следующем году в России будут проиндексированы зарплаты военным и сотрудникам правоохранительных органов. Соответствующий законопроект был принят сегодня Госдумой в окончательном третьем чтении.

Согласно документу, с 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц будет проиндексировано на 4,5%. Как отмечал соавтор поправок, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, ранее предусматривалось приостановить на следующий год индексацию окладов людей в погонах.

«Считаем, что, как бы напряженно ни формировался бюджет, изыскать в нем средства для тех, кто сегодня находится на передовой, кто защищает наш суверенитет и обеспечивает правопорядок на наших улицах, оказать поддержку их семьям мы обязаны. Кроме того, с 1 октября будет проведена индексация пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы», – пояснял ранее депутат.

Москва, Светлана Антонова

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