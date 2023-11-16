российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 ноября 2023, 17:15 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума согласилась повысить зарплаты военным и правоохранителям

В следующем году в России будут проиндексированы зарплаты военным и сотрудникам правоохранительных органов. Соответствующий законопроект был принят сегодня Госдумой в окончательном третьем чтении.

Согласно документу, с 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц будет проиндексировано на 4,5%. Как отмечал соавтор поправок, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, ранее предусматривалось приостановить на следующий год индексацию окладов людей в погонах.

«Считаем, что, как бы напряженно ни формировался бюджет, изыскать в нем средства для тех, кто сегодня находится на передовой, кто защищает наш суверенитет и обеспечивает правопорядок на наших улицах, оказать поддержку их семьям мы обязаны. Кроме того, с 1 октября будет проведена индексация пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы», – пояснял ранее депутат.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Россия увеличит визовый сбор для европейцев / Госдума утвердила повышение минимальной зарплаты россиян / Госдума одобрила проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2024-2026 годы / Проект бюджета ФОМС на предстоящую трехлетку утвержден во втором чтении / Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на ближайшую трехлетку / «Зачем вы издеваетесь над людьми?!» В Госдуме заявили о продолжающемся саботаже поручений Путина / «Лежачая» экономика и деградация: часть думской оппозиции отказалась поддерживать во втором чтении проект бюджета на 2024-2026 годы / «Ничего хорошего не будет…» В Госдуме заговорили о необходимости визового режима с государствами Центральной Азии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума,