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Четверг, 16 ноября 2023, 17:15 мск

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Россия увеличит визовый сбор для европейцев

Фото: ec.europa.eu

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о существенном повышении визового сбора для граждан Евросоюза. Как следует из документа, плата за въезд в Россию для европейцев увеличится почти в три раза.

«Стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Также предполагаются ограничения на безвизовый въезд дипломатов и упразднение визовых преференций для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов из ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня опубликования, что «оправдано необходимостью оперативного введения нового порядка взимания повышенных визовых сборов».

Напомним, ранее в рамках антироссийских санкций ЕС объявил о повышенных требованиях для россиян при въезде на европейскую территорию и повышению визовых сборов. Одним из последних ограничительных нововведений стал запрет на провоз россиянами в ЕС косметики и смартфонов. Под санкции попали и путешествия на собственных автомобилях с российскими номерами.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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