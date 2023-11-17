Госдума во втором чтении поддержала новую версию базового закона о занятости

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении новую версию базового закона «О занятости населения в Российской Федерации». Изменения предложены группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

В документе определены цель государственной политики в сфере занятости населения, а также принципы правового регулирования. «Действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно», – отмечал ранее спикер Госдумы.

Законопроектом даются определения понятиям «занятость», «самозанятость», «платформенная занятость». Также уточняется статус граждан, которые могут считаться занятыми или нуждающимися в содействии при трудоустройстве (безработными).

В числе одобренных ко второму чтению поправок – предложение о фиксации нынешнего размера минимального и максимального пособия по безработице, приравненного к МРОТ, а также его ежегодная индексация.

В редакции, принятой в первом чтении, предполагалось, что квоты на трудоустройство инвалидов будут определять субъекты РФ. В ходе обсуждения было принято решение о том, что квоты будут определяться субъектами с учетом единых рекомендаций, которые должно предложить министерство труда и социальной защиты РФ.

Также предложено значительно расширить возможности граждан на получение услуг государственной службы занятости, в частности – закрепить преимущественное право участников СВО и членов их семей на трудоустройство, а также гарантии занятости инвалидов, граждан предпенсионного возраста и детей-сирот.

Москва, Светлана Антонова

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