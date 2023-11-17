В России вырастет сумма госпошлины за оформление загранпаспорта

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном третьем чтении законопроект, который предполагает повышение на 20% госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем индексируется с 1 июля 2024 года. В документе также оговаривается, что увеличиваются госпошлины за выдачу некоторых других документов.

Нормы содержатся в принятом Госдумой в третьем чтении большом бюджетообразующем налоговом законе, внесенном правительством РФ, уточняет ТАСС.

Согласно документу, госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации будет увеличена с 5 тысяч рублей до 6 тысяч рублей. Если речь идет о паспорте для детей до 14 лет, то госпошлина составит 3 тысячи рублей (сейчас – 2,5 тысячи рублей).

Госпошлина за выдачу проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ вырастет с 350 рублей до 420 рублей, за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее составит 1,2 тысячи рублей (сейчас – 1 тысяча рублей), за визу для многократного пересечения границы составит 1 920 рублей (сейчас – 1 600 рублей).

При этом госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ составит 960 рублей (сейчас – 800 рублей), за оформление вида на жительство – 6 тысяч рублей (сейчас – 5 тысяч рублей). Госпошлина за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы вырастет до 12 тысяч рублей с 10 тысяч рублей, за выдачу разрешения на работу иностранным гражданам или лицам без гражданства, а также за прием в гражданство РФ и выход из него увеличится с 3,5 тысячи рублей до 4,2 тысячи рублей.

Москва, Светлана Антонова

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