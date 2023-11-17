«Зачем пудрить людям мозги?» Лидер «эсеров» предложил объединиться «ЕР», ЛДПР и «Новым людям» в одну партию

Лидер «Справедливой России – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов предложил объединиться в одну партию «Единой России», ЛДПР и «Новым людям». Такое заявление сделал политик сегодня после одобрения нижней палатой парламента проекта федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

«Принятие бюджета на протяжении нескольких недель сопровождалось бравурными новостями: и пенсии неработающим пенсионерам повысят, и военным пенсии повысят. Только вот всё это не заслуги, а обязанности государства! Конституционные. Поэтому выдавать индексацию пенсий в 7,5% (при двузначной инфляции) за какое-то великое достижение – это абсурд», – констатировал Миронов.

Лидер «эсеров» признался, что его больше всего поразило, как авторы бюджета (правительство и «ЕР») говорят, что это бюджет победы. «Действительно, увеличение расходов на оборону есть. Но социальные обязательства сокращаются! Сокращаются расходы на образование и здравоохранение, нет индексации пенсий работающим пенсионерам, нет достойных выплат людям с инвалидностью и тем, кто за ними ухаживает. Поэтому вопрос: победы кого над кем?» – пояснил он.

«А теперь самое интересное. На сегодняшнем пленарном заседании на «Справедливую Россию – За правду» вылили столько грязи, что хватит на несколько лет вперёд. И за что? За то, что мы открыто говорим о недостатках правительственного бюджета. «Популисты, лицемеры, предатели, которые не поддержали индексацию пенсий и другие выплаты» – это лишь малая часть претензий в наш адрес. А кто критикует? Вы будете удивлены! Не только «ЕР». У них, как сегодня выяснилось, целая ТРИАДА. «ЕР», «Новые люди», ЛДПР. Как поведал нам единоросс Андрей Макаров, принятие бюджета и всё самое хорошее в нём – заслуга этих трёх партий!» – отметил Миронов.

«Предлагаю «ЕР», ЛДПР и «Новым людям» объединиться в одну партию. Зачем пудрить людям мозги разными цветами и лживыми лозунгами, если по всем вопросам в Госдуме вы голосуете вместе?» – заключил лидер «эсеров».

Москва, Светлана Антонова

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