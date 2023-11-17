Россия закрывает визовые центры во Франции

Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении работы с 24 ноября визовых центров в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге.

«По вопросам оформления виз в Россию просьба обращаться в консульский отдел Посольства Российской Федерации во Франции, Генеральное консульство Российской Федерации в Страсбурге, Генеральное консульство Российской Федерации в Марселе и в Канцелярию Российской Федерации в Вильфранш-сюр-Мер», – уточнили в МИД РФ.

Прием посетителей на оформление виз в российском посольстве РФ во Франции осуществляется строго по записи через систему электронной очереди на сайте дипмиссии.

Москва, Светлана Антонова

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