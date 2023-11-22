«Риски рецидивов на Южном Кавказе сохраняются»: в МИД РФ оценили последние высказывания из Еревана и планы Запада

Запад продолжает попытки поджечь Южный Кавказ и превратить его в очередной полигон геополитического противостояния с Россией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, заявления властей Армении по поводу возможного выхода из ОДКБ, а также диверсификации внешнеполитической линии страны являются попыткой уйти от ответственности за собственные просчеты.

«Решение армянского руководства не участвовать (в саммите ОДКБ)… вызывает, конечно, сожаление. Мы не считаем, что оно отвечает долгосрочным интересам армянского народа и будет способствовать укреплению безопасности и стабильности этой дружественной нам страны. В то же время, насколько мы понимаем, армянские коллеги не намерены блокировать работу уставных органов организации, препятствовать одобрению уже согласованных документов. По сути, это оставляет для Еревана открытые двери и позволяет ему в последующем присоединяться к работе, и надеемся, что армянские союзники воспользуются этой возможностью уже в недалеком будущем», – отметила Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание на заявления из Еревана о том, что там не получали никаких предложений Москвы по мирному договору с Баку. «Разговоры о том, что Армения якобы была вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, и что это не Армения выходит из организации ОДКБ, а наоборот, – мне кажется, это просто попытка спихнуть ответственность, найти виновных в собственных просчетах. Велись консультации как в двухстороннем формате, так и по линии ОДКБ, однако в Ереване приняли решение», – подчеркнула она.

«Россия и ОДКБ готовы помочь, имелось бы желание у Еревана… Развертывание мониторинговой миссии организации в армяно-азербайджанском приграничье, решение о котором по-прежнему находится на столе, стал бы действительно весомым фактором в плане обеспечения безопасности в Армении в отличии от ЕСовской миссии, которая продолжает демонстрировать свою полную неэффективность и выполняет задачи, которые далеки от заявленных… При этом Ереван рвется вести переговоры по мирному договору в Вашингтоне, Брюсселе, хотя ни США, ни ЕС не могут считаться добросовестными посредниками по целому ряду причин», – отметила официальный представитель МИД России.

При этом Захарова подчеркнула, что действия Вашингтона и Брюсселя «подчинены цели вытеснения России из Южного Кавказа». «Они хотят разрушить существующий в регионе механизмы безопасности. И при этом беззастенчиво буквально воруют и переиначивают достигнутые при участии Москвы трехсторонние договоренности в угоду конъюнктурным соображениям. Поэтому никакой реальной отдачи от их посредничества нет и быть не может, потому что другая заряженность, другая цель, которую они преследуют», – пояснила она.

Как считает официальный представитель МИД России, усилия Франции направлены на разжигание очередной «горячей точки». «Достаточно наивно выглядят рассуждения о выгоде от поставки в Армению французских бронемашин «Бастион». Кому интересно – на Украине они показали свою весьма низкую эффективность в условиях реальных боевых действий. Не знаю, если их выставлять просто напоказ где-то на площадях, может быть и имеет смысл, а если посмотреть на их эффективность, пожалуйста, можно приехать, и наши военные расскажут. Просто Франция продала Еревану настоящий неликвид, который Париж не смог реализовать на других направлениях. Каким именно образом эта покупка сможет укрепить охрану суверенной территории Армении, <…> остается загадкой. Не говоря уже о том, что такая сборная солянка из военной техники разных производств никогда не способствовало повышению обороноспособности», – сказала она.

«Думаю, что и в Баку, и в ряде других точек порядком устали от навязчивости Парижа, который безуспешно пытается реабилитировать на Южном Кавказе свое политическое реноме, которое изрядно потрепано в других частях мира и на других континентах. К сожалению, риски рецидивов на Южном Кавказе сохраняются… Цели у западных посредников, в том числе у Франции, совершенно иные – они стремятся превратить Южный Кавказ в еще одну арену геополитического противостояния, игнорируют коренные интересы страны и региона, и ничего не делают для того, чтобы обеспечить безопасность, стабильность и процветание этого региона», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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