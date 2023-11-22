«Железный занавес» Европы: МИД России назвал причину приграничного конфликта с Финляндией

Лондон и Вашингтон пытаются изолировать Европу от любых связей и сотрудничества с естественными партнерами, в частности, Россией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя приграничный конфликт, спровоцированный Финляндией. По ее словам, таким образом англосаксонский дуэт пытается создать для Европы новый «железный занавес».

«Я бы не рассматривала ситуацию только на финской границе. Мне кажется, все тенденции последнего времени говорят о том, что старший брат по НАТО, назвала бы это таким англосаксонским дуэтом, делает всё для того, чтобы изолировать остальных членов, в частности, Евросоюз от нормальной, взаимовыгодной формы сотрудничества и общения с очевидными, естественными партнерами, одним из которых является наша страна», – констатировала Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что десять лет назад именно киевский «майдан привел к необратимым последствиям в Европе». «Ведь буквально 9,5 лет назад были приняты первые санкции ЕС в отношении нашей страны. И были приняты они не по желанию ЕС или народов стран ЕС, а по желанию и под давлением Вашингтона. Лично [нынешний президент США Джо] Байден, будучи тогда вице-президентом, хвалился, что заставил лидеров стран ЕС принять на себя вот эти кабальные условия санкций, которые ударили, в первую очередь, по самому ЕС. Вот с этого всё и началось», – подчеркнула она.

«Это не просто какие-то тоненькие разделительные линии или пунктирные линии, или строительство каких-то заборов. Это глобальное отделение стран ЕС от выгодных и ресурсных источников, и каналов экономического взаимодействия и сотрудничества, и финансовых потоков, и технологических. Для чего это делается Вашингтоном и Лондоном – а именно они разрабатывали и реализуют эту концепцию, – я думаю, что вы прекрасно тоже понимаете. Здесь наверно Киплинг нам всем в помощь про то, как ведут себя равные. Вы эту цитату, наверно, прекрасно знаете. Потому что конкуренцию англосаксонский мир не умеет выигрывать на равных основах… Они умеют только действовать силовым способом либо еще вот таким, я бы сказала, подлым даже в отношении своих ближайших партнеров. Вот всё, что происходит в новейшей истории тому пример», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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