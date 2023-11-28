Госдума поддержала переходный период для цифровых платформ по новой системе авторизации пользователей

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, которым предлагается дать российским цифровым платформам больше времени на приведение своих систем авторизации в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, глава государства подписал закон, который обязывает делать авторизацию в Рунете несколькими способами: через мобильный телефон, «Госуслуги», Единую биометрическую систему или иной сервис авторизации, который находится полностью или более чем на 50 % под контролем России. Как уточнил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, после консультаций выяснилось, что не все цифровые платформы смогут подготовиться и соблюдать этот закон с 1 декабря.

Как пояснил парламентарий, «Яндекс» и «Озон» обязуются в течение 2024 года привести свои системы авторизации в соответствие с законом и запустить их к 2025 году. «Решение о переходном периоде было принято не ради цифровых компаний, а ради пользователей. Если сейчас не принять законопроект, то людям будет неудобно пользоваться многими сервисами», – отметил парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube