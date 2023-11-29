«Эта же плесень…»: в Госдуме назвали главные проблемы в сфере российской культуры

Проблемы в сфере культуры в России носят управленческий характер на фоне сохранения у власти деятелей, воспитанных на западных ценностях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Госдумы, залуженная актриса РСФСР Елена Драпеко по итогам «правительственного часа» с министром культуры Ольгой Любимовой. По мнению парламентария, раскол, который произошел в обществе, очевиден и в российской культуре.

«Министерство культуры прилагает титанические усилия для того, чтобы реализовать основы государственной культурной политики. А вот в Интернете и в обществе не затихают волны претензий именно в области культуры. Здесь хочу напомнить диалог [генсека ЦК КПСС Иосифа] Сталина и [его личного помощника Александра] Поскребышева. Когда Поскребышев жаловался на писателей, что мол морально разлагаются, пьют, безобразничают, несут черт знает что, Сталин ему сказал: нет у меня для тебя других писателей. Вот сегодня у нас аналогичная ситуация. Эта самая культурная элита раскололась точно так же, как раскололось общество. Кто-то побежал через перевал в Верхний Ларс, а кто-то за свои деньги купил бронежилет и пошел на фронт», – пояснила Драпеко.

Парламентарий обратила внимание, что отечественная культурная элита «либо (нас) бросила, либо затаилась», и на самом деле «воспитана западными фестивалями и конкурсами». «Долгие годы, возвращаясь с какого-то международного конкурса, наш деятель культуры показывал грамоту или значок и тут же признавался великим деятелем культуры. Его тут же сажали во все президиумы и экспертные советы. Они и сейчас там сидят. Именно они сегодня в качестве экспертов во многом определяют, какие проекты будут выбраны, а какие – нет. У нас же скандал произошел. Когда в Фонде кино распался экспертный совет, потому часть экспертов не только покинула Россию, но плюнула себе за спину», – констатировала Драпеко.

«Сегодня экспертов формируют общественные организации. Но и в творческих союзах эта же плесень, эта же болезнь есть. Мы болеем всей страной. Поэтому сегодня нам надо вылечиться, потому что культура, как и армия, это зеркало того, что происходит в обществе», – полагает депутат.

При этом Драпеко назвала порочной анонимную систему отбора проектов в сфере культуры. «Рассылаются проекты трем экспертам, каждый ставит оценку. Потом это суммируется, делится на три, получается средний балл. И вот этот средний балл решает, проходит проект или нет, и не с кем спорить, и некому доказывать, даже поговорить не с кем. Мне кажется, что эта порочная система должна быть изменена… Прошло 50 лет, но у нас в кинематографе до сих пор помнят, кто сказал по поводу «Калины красной» Шукшина, что надо ее пропустить, а кто сказал – запретить. Эти имена были известны полстраны, вся интеллигенция их знала, что Ростоцкий был «за», а Герасимов «против». Так вот у наших экспертов, которые сегодня принимают решения по поводу того, что мы будем смотреть и слушать, должны появиться имена», – подчеркнула она.

Отдельно депутат остановилась на проблемах кинематографа. «У нас кино – это кентавр. У него творчество – верхняя половина, а промышленная составляющая нижняя. Сегодня наши кинематографисты умеют всё – и компьютерная графика, и все фокусы, которые нам сюда Голливуд привез, все освоили. У нас проблема со смыслами, со сценариями, с содержанием. К ним сегодня весь наш вопрос. И министерство приняло, по-моему, очень разумное решение отбирать заявки толковые и брать на зарплату этих самых сценаристов. И с ними начинают работать редакторы. Всегда в кинематографе главным человеком на киностудии был не директор и даже не режиссер, это был редактор. Главный редактор киностудии определял ее политику и его слово было решающим во многих вещах. Поэтому институт редакторов надо возрождать и укреплять. А мы на сегодняшний день разрушили даже кинокритику. В НИИ искусствознания у нас был отдел кинокритики при советской власти, который нам и властям рассказывал, что хорошо, что плохо и как сделать, чтобы было хорошо. Этот отдел ликвидировали, перевели его сначала в музей кино, а сегодня разогнали совсем», – отметила она.

«Поэтому проблемы сегодня – это, в основном, проблемы управленческого характера. Идеологически мы определились. Вчера президент определил культуру, как одно из главных направлений ведения информационной и вообще войны», – заключила Драпеко.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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