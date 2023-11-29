Много жалоб: Госдума взяла под контроль качество школьного питания

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам по охране здоровья и по контролю направить в Роспотребнадзор запрос относительно качества питания учащихся младших классов. Поводом стали заявления парламентариев о существующих проблемах.

В частности, сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента вопрос поднял член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, который заявил о жалобах родителей на качество школьного питания. «Один из острых вопросов, который задается не только в Дагестане, но и во многих других регионах, – это качество детского питания в школах», – подчеркнул он.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube