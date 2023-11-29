«Размывание идентичности»: закон о русском народе спровоцирует межнациональное напряжение

Инициатива депутата Госдумы от «Единой России» Бийсултана Хамзаева о принятии федерального закона о русском народе является вредной и потенциально разжигающей межнациональное напряжение в стране. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, главный редактор ИА «Аврора» Георгий Федоров. По его оценке, реализация такой идеи фактически размывает национальную идентичность.

«Считаю, что это хайп. Я знаю Бийсултана, он очень хороший пиарщик», – отметил Федоров.

Политолог обратил внимание на наличие в России такого наднационального понятия, как «россияне». «Русский, чеченец, еврей, мордвин, татарин, башкир или украинец – это все идентичность национальная. Соответственно, русский есть русский, чеченец есть чеченец, и не может быть такого, чтобы чеченцем был человек, который не чеченец. Исходя из этого, на законодательном уровне закреплять такие нормы, которые фактически размывают национальную идентичность, – это неправильно», – пояснил эксперт.

«Этот закон вредный, потому что он параллельно еще и может разжигать межнациональное напряжение. А сейчас в момент СВО и прочее, мне кажется, что обсуждение этих вопросов именно в таком ракурсе, неправильно. Есть такое понятие – наднациональная, как общность – «советский народ», есть «россияне», которые являются наднациональной общностью, есть американцы, но русский – это русский», – подчеркнул политолог.

При этом Федоров напомнил вчерашнее заявление президента РФ Владимира Путина, что русский народ – это больше, чем национальность. «Путин не имел в виду, что русский – это не этническая составляющая, национальная. Есть конкретная общность – «русский народ». Есть украинцы, есть чеченцы, и это разные национальности и народности, которые являются частью понятия «русский народ», – заключил Федоров.

Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» из Дагестана Бийсултан Хамзаев выступил с инициативой принятия федерального закона о русском народе. Парламентарий подчеркнул, что наций в России много, но народ один – русский, и российское общество для этого созрело.

В интервью РИА «Новый День» депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов высказал мнение, что на фоне чувствительности общества к национальным и межконфессиональным вопросам пока рано принимать такой закон, хотя такая инициатива соответствует позиции партии, которую обозначил ещё основатель либерал-демократов Владимир Жириновский.

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в интервью РИА «Новый День» заявил, что инициатива Хамзаева оскорбляет государствообразующий народ и ведет к его уничтожению на фоне закачки в РФ мигрантов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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