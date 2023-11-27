«Пока рано»: в ЛДПР оценили перспективы принятия закона о русском народе

Принимать закон о русском народе необходимо, но пока рано в нынешних условиях особой чувствительности общества к национальной и межконфессиональной теме. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР), комментируя соответствующее предложения депутата от «Единой России» Бийсултана Хамзаева.

«Разделяя желание депутата Хамзаева сохранить межнациональный и межконфессиональный мир в нашей стране, говорить о перспективах принятия такой инициативы пока рано, несмотря на то, что эта идея полностью коррелируется с той позицией, которую озвучивал основатель ЛДПР Владимир Жириновский», – отметил Нилов.

Парламентарий обратил внимание, что подобная инициатива была предложена еще в 2020 году, когда проводилась конституционная реформа. «Жириновский вносил соответствующие поправки в преамбулу Конституции, как раз созвучные с тем, что сказал депутат Хамзаев. Они тогда поддержаны не были. Он предлагал написать в Конституции не «мы – многонациональный народ», а «мы – русские и другие народы России», подчеркнув многонациональность и особую роль государствообразующего русского народа». То, что депутат Хамзаев не русский по национальности, и то, что он это предлагает, – конечно, заслуживает особого внимания и слов благодарности», – подчеркнул он.

При этом Нилов напомнил о законе по защите русского языка. «Жириновский ранее вносил проект закона о защите русского языка, но и он поддержан не был. А сегодня мы видим, как пытаются бороться с англицизмами, иностранными вывесками. Но когда все было более-менее спокойно в политическом плане, тогда законопроект этот не был поддержан», – уточнил Нилов.

«Идея Хамзаева созвучна нашим предложениям, но серьезных перспектив принятия такого закона сегодня нет – национальный вопрос, религиозный вопрос, сегодня очень чувствительный», – заключил Нилов.

Как сообщал «Новый День», ранее депутат Госдумы от «Единой России» из Дагестана Бийсултан Хамзаев выступил с инициативой принятия федерального закона о русском народе. Парламентарий подчеркнул, что наций в России много, но народ один – русский, и российское общество для этого созрело.

«Россияне – это по Ельцину... Если в Дагестане мы разговариваем даже друг с другом на русском (например, даргинцы с кумыками), то какой мы единый народ? Дагестанский. А глобально – русский. В Дагестане я – аварец. В Москве я – дагестанец. За границей я – русский», – констатировал Хамзаев, цитируя поэта Расула Гамзатова.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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