«Уничтожает русских как нацию»: смещение этнического баланса в России угрожает государствообразующему народу

Закон о русском народе, предложенный депутатом Госдумы от «Единой России» Бийсултаном Хамзаевым, оскорбляет государствообразующий народ и ведет к его уничтожению. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его оценке, на фоне закачки в РФ мигрантов смещается этнический баланс в сторону ликвидации русского народа.

«В том контексте, в котором выступает депутат Хамзаев, я категорически против. По сути дела, он отказывает русским быть отдельным народом. Меня это возмущает как русского. У нас аварцы и другие могут быть русскими и самими собой, татары могут быть татарами, а русские, оказывается, не могут быть русскими. Они должны быть одновременно и аварцами, и татарами, и ингушами. Честно говоря, меня это крайне удивляет. Вполне достаточно придуманного Петром Первым определения «россияне». Есть русские, есть россияне – вполне достаточно. В Советском союзе были советские люди, но это не отменяло, что были русские, аварцы, другие. Поэтому по сути дела, это уничтожает русских как нацию такое определение», – пояснил Обухов.

Парламентарий полагает, что несмотря на то, что закон предложен «Единой Россией», которая имеет большинство в Госдуме, документ не будет в итоге одобрен. «Не думаю, что будет принят. Вся страна выступила против QR-кодов, и у «Единой России» провалилось это предложение. Много чего предлагала [партия власти], и это вызывало возмущение. Недавно представители «Единой России» в Свердловской областной думе [предложили] – раз капитализм, то давайте повышать бесконечно плату за проезд – то есть? отменяли вообще социальную функцию государства. Мало ли что она [«Единая Россия»] предлагает», – подчеркнул он.

«Мне кажется, очень неудачный закон. Просто нужно Хамзаеву немножко покопаться в этих вопросах и не спешить с такими предложениями, оскорбляющими национальные чувства государствообразующего народа», – сказал Обухов.

При этом депутат подчеркнул, что с учетом массового завоза мигрантов такие новации ведут к ликвидации русского народа. «По сути дела, происходит замещение [государствообразующего народа] в РФ. Закачка мигрантов, которых сейчас уже 13 млн, по официальным данным, просто смещает этнический баланс и ведет именно к народозамещению и ликвидации государствообразующего русского народа. Сначала имя отнимают, параллельно закачивают мигрантов, которые не собираются адаптироваться и выполнять наши законы. На мой взгляд, всё это связано», – констатировал он.

«Наша олигархия заинтересована не в повышении производительности труда, а в закачке дешевой рабочей силы. То же самое, что происходит в той же Западной Европе. Классовый интерес, максимализация прибыли способствует тому, что доллары в глазах, и закачка идет дешевой рабочей силы, которая в общем-то выступает в условиях капитализма как штрейкбрехеры к коренному населению, понижают стоимость рабочей силы. Кстати, активная миграционная политика и привела, если посмотрим, доля зарплаты в ВВП за последние годы сократилась порядка на 10%. Тем самым понижается стоимость рабочей силы. Так что здесь всё, как говорится, как по Марксу, так и по Ленину», – заключил Обухов.

Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» из Дагестана Бийсултан Хамзаев выступил с инициативой принятия федерального закона о русском народе. Парламентарий подчеркнул, что наций в России много, но народ один – русский, и российское общество для этого созрело.

В интервью РИА «Новый День» депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов высказал мнение, что на фоне чувствительности общества к национальным и межконфессиональным вопросам пока рано принимать такой закон, хотя такая инициатива соответствует позиции партии, которую обозначил ещё основатель либерал-демократов Владимир Жириновский.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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