«Русский – это больше, чем национальность…» Путин сделал важное заявление

Русский народ – это больше, чем национальность, это культурная и историческая идентичность, и без русских людей нет и не может быть России и Русского мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«Хочу подчеркнуть: без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность. Это просто факт, как и то, что в нашей Конституции чётко закреплён статус русского языка как языка государствообразующего народа», – сказал президент РФ.

По его словам, быть русским – это прежде всего «огромная ответственность за сбережение России», и в этом заключается настоящий патриотизм.

«Русский – это больше, чем национальность. Так всегда было, кстати говоря, в истории нашей страны. Это, в том числе, культурная, духовная, историческая идентичность. Быть русским – это, прежде всего, ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России, именно в этом – истинный патриотизм. И как русский человек хочу сказать: только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в нашей стране, объединены общностью исторической судьбы», – почеркнул Путин.

«Именно наша страна, Русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою «исключительность», – констатировал президент РФ.

«Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас это видят – дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен», – подчеркнул Путин.

«Мы знаем, какой угрозе противостоим. Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но против всех народов России – татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев. Нас много, всех сейчас я не назову, но повторю – против всех народов России это направлено», – сказал глава российского государства.

Как считает президент РФ, «Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия». «Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую «шарманку»: мол, Россия – это «тюрьма народов», а сами русские – «народ рабов». Слышали это много раз на протяжении веков. Слышали также, что Россию, оказывается, нужно сегодня «деколонизировать». А на самом деле что им нужно – на самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой – тогда посеять смуту», – заявил Путин.

При этом глава государства подчеркнул: «Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами, и мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать».

«Думаю, что мы все помним, нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны, распада СССР в 1991-м. Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей, даже родившиеся уже в XXI веке, до сих пор, даже спустя десятилетия, расплачиваются за допущенные тогда просчёты, за потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти, за политику искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа – русских, белорусов и украинцев. Возникшие после распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги не только ещё тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой. И раны эти ещё долго не залечить», – отметил Путин.

«Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны их повторять. Хочу вновь подчеркнуть – любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна. О ней, о нашем Отечестве – наши молитвы, которые звучат на разных языках. И хотел бы в этой аудитории вспомнить слова святителя Григория Богослова: «Почитать мать – святое дело. Но у всякого своя матерь, а общая мать – это Родина», – сказал глава российского государства.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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