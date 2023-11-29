«Есть ещё множество ждунов»: в Госдуме раскритиковали творческую политику в России

Политика ряда ведущих российских телеканалов и театров плодит беззаконие и безнаказанность с продвижением иноагентов, дезориентируя патриотическую часть россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Иванов во время «правительственного часа» с министром культуры Ольгой Любимовой.

«Несмотря на количество талантов, которое наша страна подарила миру, в театрах и кино, на центральном телевидении продолжают показывать фильмы и спектакли со скандальными сюжетами, с далеко не лучшими примерами подражания в главных ролях <…> В телесериалах по-прежнему господствует жестокость и цинизм, а во всевозможных ток-шоу – скандалы и безнравственность. Весь труд государственных деятелей по ремонту культурного наследия, волонтерских движений можно легко свести на нет пятиминутным сюжетом, например, по установке памятника барону Врангелю в Ростове-на-Дону. Памятник человеку, который воевал за деньги Антанты против собственного народа. Это очень грубо и низко для любого патриота нашей страны», – заявил Иванов.

Парламентарий полагает, что подобные «культурные» изыски дезориентируют патриотическую часть россиян. «Большой театр – главный храм культуры дает возможность режиссерам-русофобам ставить спектакли, проповедующие откровенно антироссийские, антирусские ценности. И эти спектакли приходится отменять, а директора увольнять. Несмотря на все осуждения этих русофобских действий, «испуганные патриоты» пытаются снова вернуться в культурное пространство России. Не нужно далеко ходить за примерами. Ургант рвется на «Первый канал», а певица Лорак уже на телеканале (НТВ). Пугачевой, которая является символом творческой эмиграции, высокопоставленный чиновник целует руки. На мой взгляд, у министерства культуры должны быть эффективные рычаги предотвращения подобных случаев, иначе патриотически настроенное население будет дезориентировано и дезорганизовано», – подчеркнул Иванов.

«В Свердловске смердит «Ельцин-центр». Этот центр стал инкубатором иноагентов, тех людей, которые выступали под лозунгом «заграница нам поможет». Этот центр формирует у молодежи ущербные представления о нашей Родине. Я думаю, что это иноагенты постарались сделать так, что в учебнике истории для старших классов расстрел в Катыни произошел именно по вине Советского союза и его осуществили войска НКВД. И теперь у будущих поколений будет формироваться мнение, что советская власть была не менее кровожадной, чем нацистская Германия. Предлагаю министерству культуры обратить пристальное внимание на проходящие в «Ельцин-центре» мероприятия, запросить у Генпрокуратуры оценку их деятельности», – обратился депутат к Любимовой.

По мнению парламентария, министерству культуры РФ нужно «активнее вмешиваться в творческую политику центральных СМИ особенно в трудное для страны время». «Хочу обратить внимание, я не говорю о цензуре, но рамки приличия, на которые указывает государство, должны быть. Такие инструменты нужно использовать, чтобы не плодить безнаказанность и невежество», – уточнил он.

«Есть еще множество так называемых ждунов, которые открыто высказались против СВО, они и сейчас сохранили свои руководящие посты, а профессиональных актеров, которые твердо стоят на патриотических позициях, лишают главных ролей, убирают из составов жюри и с телеэкранов. Об этом не раз заявляли и Михаил Пореченков, и Олеся Железняк, и Яна Поплавская. Так не должно быть! Патриотам нужна поддержка, а иноагентам – красный стоп-сигнал», – заключил Иванов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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