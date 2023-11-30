Госдума утвердила новый закон о занятости

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем окончательном чтении новую редакцию закона о занятости населения в РФ. Предыдущий базовый документ был принят 30 лет назад и, как неоднократно отмечалось, уже не отвечает современным реалиям.

Как отметили в Госдуме, новый закон устраняет противоречия, выявленные в результате в результате анализа правоприменительной практики. В частности, уточняются понятия «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «впервые ищущие работу» и «профилирование» их и работодателей.

Новации сохраняют единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», оператором которой будет Роструд. Эта структура будет проводить мониторинг трудоустройства выпускников образовательных учреждений, а также учитывать эти данные при определении общего объема контрольных цифр приема на обучение за счет бюджета и при оценке эффективности деятельности таких организаций.

Вводится новый порядок получения статуса безработного. Решение об этом будут принимать органы службы занятости региона, в котором россиянин зарегистрирован, в течение 11 дней со дня подачи заявления на основе согласованного с гражданином индивидуального плана содействия занятости. Порядок регистрации безработных должно установить правительство.

В документе также уточняется, что безработными не могут быть дети до 16 лет и обучающиеся по очной форме обучения, ухаживающие за людьми с инвалидностью первой группы, детьми с инвалидностью или престарелыми, и пенсионеры. Статус безработного не смогут получить также граждане, которые за 10 дней со дня регистрации отказались от двух вариантов подходящей работы или не представили информацию о результатах соответствующих переговоров.

При этом уточняется, что новая редакция закона закрепляет понятия «занятость» и «платформенная занятость», но регламентировать их будет отдельный закон.

Отдельная глава документа оговаривает меры противодействия нелегальной занятости. Правительству РФ предстоит утвердить соответствующий план. Предполагается, что в регионах будут созданы межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости, а Роструд будет вести общедоступный реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости.

Планируется, что новая редакция закона о занятости вступит в силу с 1 января 2024 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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