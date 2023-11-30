Госдума поддержала эксперимент с легализацией гостевых домов

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по легализации гостевых домов. Как уточнила пресс-служба Госдумы, нововведение касается Севастополя, Крыма и Краснодарского края.

Предполагается, что эксперимент продлится с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года. Все гостевые дома должны будут войти в специальный реестр – единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, который ведет Минэкономразвития, – и получить уникальный номер. Реклама гостевого дома без указания регистрового номера будет запрещена.

Для попадания в реестр гостевой дом должен отвечать нескольким условиям: владелец должен быть зарегистрирован в нем по месту жительства, либо он может быть зарегистрирован в другом жилье, если оно находится на том же участке, что и гостевой дом.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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