Российские экспортеры подчинились Путину: продажа валютной выручки выросла

Крупнейшие российские экспортеры резко нарастили продажи иностранной валюты в октябре и ноябре после подписания президентом РФ Владимиром Путины указа об обязательной репатриации валютной выручки. Об этом сообщила на брифинге директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова. По ее словам, это отразилось на укрепление отечественной нацвалюты почти на 10%.

«Чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца, до $12,5 млрд. С начала ноября чистые продажи уже превысили этот уровень. Дальнейшая ситуация будет определяться внешней торговлей, динамикой нефтяных цен, волатильность которых в последнее время возросла», – отметила Данилова, слова которой цитирует РБК.

Согласно указу Путина, отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке в объемах и в сроки, установленные правительством, ряд компаний должны предоставлять планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке, в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

10 октября, за день до подписания указа, доллар стоил больше 100 рублей. По состоянию на 15:30 мск 30 ноября американская валюта торговалась вблизи отметки 88,7 рубля.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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