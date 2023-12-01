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Пятница, 1 декабря 2023, 18:07 мск

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В Швейцарии уточнили данные о «заморозке» российских активов

Фото: freepik

Швейцария заблокировала около $8,8 млрд частных российских активов и $8,45 млрд средств российского Центрального банка России. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

«Ссылаясь на последние оценки, Швейцария заморозила финансовые активы на сумму 7,7 миллиарда франков (около $8,8 млрд)», – уточнил он в комментарии РИА «Новости», добавив, что объем заблокированных средств Банка России остался неизменным.

Напомним, Швейцария, которая долгое время сохраняла статус нейтрального государства, после начала специальной военной операции России на Украине присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ.

Берн, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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