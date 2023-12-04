Были соотечественники, стали – мигранты: в Госдуме заявили об отсутствии национальной госполитики

В России отсутствует единая национальная государственная политика. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сегодня на парламентских слушаниях. По ее оценке, проблемы соотечественников, которые после распада СССР оказались за пределами России, фактически не решаются последние 30 лет.

«Мне кажется, что не 10 лет эта пауза продолжается. Она продолжается ровно 30 лет с момента, как случилось Беловежское соглашение, когда мы оставили за пределами нашего государства 25 млн наших соотечественников», – подчеркнула депутат.

«У нас на сегодня даже термина нет в законодательстве «соотечественник». Мы об этом тоже должны с вами подумать. Закон есть, но под этот термин попадают люди, которые оказываются в нашей стране, а потом мы говорим уже, что это не наши соотечественники, а мигранты, которые к нам приехали», – констатировала Останина.

При этом парламентарий обратила внимание на проблемы, связанные с семьями, в том числе мигрантов и их детьми. «Появилось очень много вопросов к межведомственной разобщенности, когда принимаются подобного рода законы… Волгоград, школа, учитель отказывается вести занятия, потому что дети не знают русского языка. Задаем вопрос в Госдуме, когда отчитывается Агентство по делам национальностей: а сколько детей в школу не ходят? – А это не наш вопрос, это вопрос МВД... Хорошо, тогда задаем вопрос в части образования: но можно сделать, чтобы какие-то пропорции были детей, которые не знают русского языка, которые знают язык? Наши примеры из советского прошлого предлагала Минпросу предпринять, когда мы говорим о наставниках-старшеклассниках, которые помогали бы детям адаптироваться, чтобы преодолеть языковой барьер. – Да, согласны, рассмотрим.. Это вопросы Минпроса. МВД и Минпрос отдельно», – пояснила она.

«Вопросы к Минтруда, который принимает законы по маткапиталу и единому пособию. И вот уже подскочило у нас число разводов в наших республиках на 16% – один к шести, потому что критерии, которые заложены сегодня – один прожиточный минимум, он просто заставляет наши семьи [разводиться и] попадать в категорию малоимущих, чтобы получить это пособие. Это что – межведомственная разобщенность, отсутствие госполитики?» – отметила Останина.

В качестве примера решения вопроса депутат напомнила о создании в 1996 году министерства по делам СНГ. «В 1996 году по нашей инициативе нашей фракции было создано министерство по делам СНГ. Его возглавил яркий политик, ушедший из жизни Оман Тулеев. Итогом его работы всего за год была идея создания Союзного государства. В бюджет мы уже тогда включили строку о связанных кредитах, чтобы финансировать все вопросы, которые решаются в этом Союзном государстве. Этот пример еще раз должен подтолкнуть к необходимости создания единого органа и тогда мы можем смело с вами говорить о том, что в государстве национальная политика действительно носит государственный уровень», – отметила она.

«Пока еще на уровне федерального Агентства, не хочу занижать роль и значимость этого Агентства, но межведомственная разобщенность приводит к тому, что у нас нет единой государственной национальной политики», – заключила Останина.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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