Госдума единогласно поддержала ограничения для «наливаек»

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет субъектам РФ право запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках» – торговых точках в многоквартирных домах. Документ также вводит нормы регулирования при производстве слабоалкогольной продукции.

«Анализ правоприменительной практики показывает, что запрет по осуществлению деятельности по розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания по одному месту осуществления деятельности в отношении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи не установлен, так как данные виды деятельности не лицензируются», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом подчеркивается, что наибольшее количество нареканий и жалоб со стороны граждан вызывают «наливайки» в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В этой связи законопроект вводит ограничения времени продажи алкогольной продукции в таких объектах общепита, запрет на реализацию «пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по одному месту с осуществлением розничной продажи такой продукции». Теперь такие напитки можно будет продавать «только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты».

Кроме того, предусмотрены нормы, чтобы не допустить повторения ситуации, связанной с массовым отравлением населения суррогатной алкогольной продукцией, как это произошло с напитком «Мистер Сидр». «Предлагается законодательно запретить: производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями государственных стандартов и технических регламентов; производство пивных напитков из закупленного пива; использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции, относительно ее природы, состава, лечебных свойств и пр», – поясняется в документе.

В ходе обсуждения депутаты высказали много предложений и замечаний, которые профильный комитет планирует рассмотреть и подготовить на их основе поправки ко второму чтению законопроекта.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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