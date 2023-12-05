Госдума поддержала создание учебно-боевых центров России и Белоруссии

Сегодня нижняя палата российского парламента ратифицировала Соглашение между РФ и Белоруссией, которое определяет порядок взаимодействия сторон по вопросам создания и функционирования учебно-боевых центров на территориях стран.

Документ был подписан 28 марта 2023 года в Минске. В соответствии с Соглашением учебно-боевые центры предназначены для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил сторон, практической отработки задач боевого дежурства, повышения уровня слаженности и боевой выучки.

Одновременно был поддержан вопрос о ратификации Протокола между РФ и Белоруссией, вводящего термин «функционирование региональной группировки» для обеспечения безопасности в военной сфере.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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