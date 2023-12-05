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Вторник, 5 декабря 2023, 16:51 мск

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Опять девальвация: биржевой курс доллара стал дороже 92 рублей

Сегодня американская валюта вновь заметно подорожала по отношению к российскому рублю до максимума с середины ноября. На биржевых торгах курс доллара превысил очередную рубежную отметку в 92 рубля, в то время как евро вновь приближается к уровню в 100 рублей, следует из данных торгов.

К 15:49 мск биржевой курс доллара поднялся до 92,14 рубля. В то же время европейская валюта подорожала до 99,74 рубля. «Американец» и «европеец» возобновили рост по отношению к российской нацвалюте с конца прошлей недели.

Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», давление на отечественную валюту продолжает оказывать сезонный фактор. В конце года происходят повышенные бюджетные траты, а также всплеск потребительской активности. Все это увеличивает спрос на иностранную валюту. Ее покупки также усиливаются за счет вероятного притока рублей из акций и облигаций, которые продолжают снижение.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 90,6728 рубля, евро – 98,5768.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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