До 1,5 млн рублей: Госдума утвердила ужесточение санкций за нарушения при обращении с персональными данными россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента утвердила в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении наказаний за нарушение требований в области размещения биометрических персональных данных граждан.

В соответствии с документом в новой статье 13.11.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривается самостоятельная административная ответственность за нарушение требований в сфере размещения биометрических персональных данных граждан. В частности, за незаконное размещение и обновление таких данных вводятся штрафы: для должностных лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для организаций – от 500 тысяч до 1 млн рублей.

При этом ужесточается наказание за нарушение законодательства в области персональных данных. В частности, за их сбор без согласия владельцев должностным лицам грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, юридическим лицам – от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.

При повторном совершении данного правонарушения должностные лица понесут ответственность в виде штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели – от 500 тысяч до 1 млн рублей, организации – от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Также в соответствии с поправками в случае составления протоколов должностными лицами Роскомнадзора рассматривать дела о нарушении размещения и обновления биометрических сведений будут суды. Кроме того, в пределах своих полномочий такие дела сможет рассматривать Центральный банк РФ.

В пресс-службе Госдумы напомнили, что в декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий принудительный сбор биометрических персональных данных при оказании коммерческих и государственных услуг.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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