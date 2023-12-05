российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 декабря 2023, 18:49 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Россиянам разрешат открывать социальные банковские счета с повышенной ставкой

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому малообеспеченные граждане, получающие социальную поддержку от государства, смогут открывать в банках социальные вклады или счета на сумму до 50 тысяч рублей.

Документ предполагает, что социальный вкладчик будет ежемесячно получать проценты по ставке на процент выше ключевой ставки ЦБ на момент начисления.

Открыть такой вклад или счет можно будет только онлайн через портал «Госуслуги» на год с возможностью пролонгации, но при условии, что вкладчик продолжает получать помощь от государства как малоимущий.

В законопроекте оговаривается, что все операции по социальному банковскому счету должны осуществляться только в рублях с использованием карты «Мир». Банкам будет запрещено взимать плату за открытие и ведение социального счета, предоставление карты и совершение операций по счету в пределах 15 тысяч рублей в месяц.

Предполагается, что закон будет вступать в силу поэтапно с 1 июля 2024 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

Работодатели получат преференции за трудоустройство участников СВО / До 1,5 млн рублей: Госдума утвердила ужесточение санкций за нарушения при обращении с персональными данными россиян / Госдума поддержала создание учебно-боевых центров России и Белоруссии / Госдума единогласно поддержала ограничения для «наливаек» / В Госдуме заявили о продолжающемся саботаже поручений Путина / Инфляция в России «съест» повышение МРОТ / Комитет Госдумы поддержал запрет на мобильники в школах / Были соотечественники, стали – мигранты: в Госдуме заявили об отсутствии национальной госполитики

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Госдума,