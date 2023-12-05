Россиянам разрешат открывать социальные банковские счета с повышенной ставкой

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому малообеспеченные граждане, получающие социальную поддержку от государства, смогут открывать в банках социальные вклады или счета на сумму до 50 тысяч рублей.

Документ предполагает, что социальный вкладчик будет ежемесячно получать проценты по ставке на процент выше ключевой ставки ЦБ на момент начисления.

Открыть такой вклад или счет можно будет только онлайн через портал «Госуслуги» на год с возможностью пролонгации, но при условии, что вкладчик продолжает получать помощь от государства как малоимущий.

В законопроекте оговаривается, что все операции по социальному банковскому счету должны осуществляться только в рублях с использованием карты «Мир». Банкам будет запрещено взимать плату за открытие и ведение социального счета, предоставление карты и совершение операций по счету в пределах 15 тысяч рублей в месяц.

Предполагается, что закон будет вступать в силу поэтапно с 1 июля 2024 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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